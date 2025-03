Apple chwali się wynikami finansowymi za czwarty kwartał roku fiskalnego 2023. Są lepsze niż się spodziewano

Firma Apple wydaje się stosunkowo odporna na okres gorszej koniunktury, z którym mamy ostatnio do czynienia na rynku nowych technologii. Pokazywały to idealnie wyniki za Q3 2023. Były one co prawda gorsze niż kwartał wcześniej, ale w kontekście porównania z analogicznym okresem zeszłego roku wypadały przyzwoicie. Apple opublikowało właśnie wyniki za Q4 2023 i trzeba odnotować, że bardzo pozytywnie zaskakują.

Wyniki finansowe Apple za Q4 2023 bardzo pozytywnie zaskoczyły analityków. Firma odnotowała przychody na poziomie 89,50 mld USD i zysk 22,96 mld USD. Ten ostatni jest dużo lepszy niż przed rokiem.

W czwartym kwartale roku fiskalnego 2023 Apple uzyskało przychody ze sprzedaży na poziomie 89,50 mld USD. To dużo lepszy rezultat niż kwartał wcześniej, choć o około 0,5 mld gorszy niż przed rokiem. Biorąc pod uwagę okres spowolnienia gospodarczego na rynku nowych technologii, jest to jednak bardzo dobry wynik. Firma z Cupertino może także pochwalić się imponującym zyskiem. Wyniósł on 22,96 mld USD. To o ponad 2 mld USD więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku i 3 mld USD więcej niż w trzecim kwartale 2023.

Q4 2023 Q4 2022 Q3 2023 Przychody ze sprzedaży 89,50 mld USD 90,15 mld USD 81,80 mld USD Zysk netto 22,96 mld USD 20,72 mld USD 19,88 mld USD Przychody z segmentu iPhone 43,81 mld USD 42,63 mld USD 39,67 mld USD Przychody z segmentu Mac 7,61 mld USD 11,51 mld USD 6,84 mld USD Przychody z segmentu iPad 6,44 mld USD 7,17 mld USD 5,79 mld USD Przychody z segmentu akcesoriów 9,32 mld USD 9,66 mld USD 8,28 mld USD Przychody z usług 22,31 mld USD 19,19 mld USD 21,21 mld USD Zysk na akcję 1,47 USD 1,29 USD 1,27 USD

Tak dobry zysk był zaskoczeniem dla wielu komentatorów. Jego przyczyn należy upatrywać w dwóch obszarach. Po pierwsze, we wrześniu swoją premierę miała kolejna generacja iPhone’ów. Apple nigdy raczej nie narzekało na sprzedaż swoich smartfonów. Tak jest też w tym przypadku. Przychody z tego segmentu wyniosły 43,81 mld USD i były o ponad 1 mld USD lepsze niż w 2022 roku. Nie zaskakuje również, że są dużo lepsze niż w trzecim kwartale 2023 roku (o ponad 4 mld dolarów). Drugim czynnikiem napędzającym bardzo dobre wyniki firmy z Cupertino były przychody z usług. W skład tego segmentu wchodzą między innymi niezwykle popularne serwisy Apple Music czy Apple TV. W Q4 2023 firma odnotowała tutaj o ponad 3 mld USD wyższe przychody niż przed rokiem i 1 mld USD wyższe niż w Q3 2023.

Dużo gorzej w stosunku do analogicznego okresu zeszłego roku wypadł za to segment Mac (7,61 mld dolarów przychodu). Wynika to z faktu, że większość klientów postanowiło zaczekać na premierę kolejnej generacji MacBooków, które wykorzystują nowe procesory Apple M3, M3 Pro i M3 Max. Nawet jednak to nie przeszkodziło temu segmentowi odnotować wzrostu przychodów względem trzeciego kwartału 2023. W porównaniu do Q4 2022 skurczyły się także przychody ze sprzedaży iPadów (6,44 mld USD) i akcesoriów (9,32 mld USD). Wyniki finansowe Apple mogą w przyszłości w znacznej mierze zależeć od tego, czy spółka będzie w stanie nadrobić zaległości na polu sztucznej inteligencji. Potencjał finansowy do rozwoju tego typu usług z pewnością jest, ale firma z Cupertino pozostaje na razie w tym obszarze za swoimi rywalami.

