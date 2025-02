Apple M3, M3 Pro oraz M3 Max - oficjalna premiera nowych procesorów dla komputerów MacBook Pro 14 / 16 oraz iMac

W nocy odbyła się kolejna prezentacja firmy Apple i od pewnego czasu pojawiały się informacje, że będzie ona związana w laptopami MacBook Pro oraz nową generacją procesorów Apple Silicon. Plotki znalazły swoje potwierdzenie w trakcie owej prezentacji (co ciekawe, całość została zarejestrowana za pomocą smartfona Apple iPhone 15 Pro Max). O dziwo, tym razem producent zdecydował się nie tylko na ogłoszenie podstawowego procesora Apple M3, ale od razu ujawnił mocniejsze M3 Pro oraz M3 Max. Czego możemy po nich oczekiwać?

Apple oficjalnie prezentuje procesory M3, M3 Pro oraz M3 Max. Wykorzystują one 3 nm proces technologiczny TSMC, a także oferują m.in. sprzętową akcelerację Ray Tracingu oraz Mesh Shading, a także wprowadzają funkcję Dynamic Caching, której próżno szukać u Intela czy AMD.

Procesory Apple M3, M3 Pro oraz M3 Max wykorzystują nowy, 3 nm proces technologiczny TSMC, podobnie jak w przypadku układu Apple A17 Pro dla iPhone'nów 15 Pro (Max). Według producenta, nowa litografia istotnie wpływa na lepszą energooszczędność, dzięki czemu laptopy MacBook Pro 14 oraz MacBook Pro 16 mają najdłużej działać na zasilaniu akumulatorowym (do 22 godzin) w porównaniu do pozostałych modeli laptopów, opartych na układach Apple Silicon. Procesor Apple M3 oferuje 8 rdzeni, w tym 4 typu Performance oraz 4 typu Efficient, a także 25 miliardów tranzystorów. Układ posiada również do 24 GB zunifikowanej pamięci RAM o przepustowości do 100 GB/s - jest to taka sama konfiguracja jak przy Apple M2.

Apple M2 Apple M3 Apple M2 Pro Apple M3 Pro Apple M2 Max Apple M3 Max Lirografia TSMC N5P TSMC N3B TSMC N5P TSMC N3B TSMC N5P TSMC N3B Tranzystory 20 mld 25 mld 40 mld 37 mld 67 mld 92 mld Liczba rdzeni 8C/8T 8C/8T 12C/12T 12C/12T 12C/12T 16C/16T Konfiguracja rdzeni 4x Performance

4x Efficiency 4x Performance

4x Efficiency 8x Performance

4x Efficiency 6x Performance

6x Efficiency 8x Performance

4x Efficiency 12x Performance

4x Efficiency Pamięć Do 24 GB

Do 100 GB/s Do 24 GB

Do 100 GB/s Do 32 GB

Do 200 GB/s Do 36 GB/s

Do 150 GB/s Do 96 GB

Do 400 GB/s Do 128 GB

Do 400 GB/s Akceleracja RT Nie Tak Nie Tak Nie Tak Dynamic Caching Nie Tak Nie Tak Nie Tak

Apple M3 Pro oferuje łącznie 12 rdzeni, choć tym razem konfiguracja to 6 rdzeni Performance oraz 6 rdzeni Efficiency. Poprzednik również oferował 12 rdzeni, jednak była to konfiguracja 8 + 4. To właśnie przy tym procesorze Apple najmniej chwaliło się wzrostem wydajności, podając jedynie że wzrost wynosi 20%, ale względem M1 Pro, a nie M2 Pro. Apple M3 Pro oferuje 37 miliardów tranzystorów (poprzednik miał 40 mld) oraz obsługuje do 36 GB zunifikowanej pamięci RAM o przepustowości do 150 GB/s (poprzednik miał 32 GB RAM do 200 GB/s, ale w przypadku M3 Pro nie znalazłem nigdzie informacji, by były warianty oferujące przepustowość wyższą niż 150 GB/s).



Podstawowy układ Apple M3

Najbardziej dopakowany został jednak układ Apple M3 Max, oferujący teraz 16 rdzeni, w tym 12 rdzeni typu Performance oraz 4 rdzenie typu Efficiency. Poprzednik miał 12 rdzeni, w tym 8 typu Performance i 4 typu Efficiency. Nowszy układ wspiera teraz do 128 GB zunifikowanej pamięci RAM (i tyle maksymalnie możemy dostać w notebooku MacBook Pro 16) o przepustowości do 400 GB/s (tyle samo co poprzednik). Apple M3 Max posiada również imponujące 92 miliardy tranzystorów, gdzie M2 Max zaoferował tylko 67 miliardów. Dzięki zwiększonej liczbie rdzeni, to właśnie przy M3 Max firma Apple chwali się największym skokiem wydajności - do 80% w porównaniu do M1 Max oraz do 50% w kontraście z M2 Max.



Apple M3 Pro

Chip Apple M3 wyposażono ponadto w maksymalnie 10 rdzeni GPU i pod tym względem ma być do 65% mocniejszy od M1 (z kolei tą samą wydajność możemy uzyskać przy wykorzystaniu zaledwie połowy mocy) oraz do 20% wydajniejszy od M2. Układ M3 Pro zbudowany jest z kolei na bazie 18 rdzeni GPU, których wydajność jest o 40% wyższa w zestawieniu z M1 Pro oraz do 10% wyższa w porównaniu do M2 Pro. Procesor Apple M3 Max posiada maksymalnie 40 rdzeni GPU, które są do 50% wydajniejsze w zestawieniu z M1 Max oraz do 20% w porównaniu do M2 Max. Apple chwali się wykorzystaniem nowej architektury dla GPU, a wśród najważniejszych nowości zwraca się uwagę na trzy filary: sprzętową akcelerację Ray Tracingu, sprzętową akcelerację Mesh Shading oraz technologię Dynamic Caching.



Apple M3 Max

Dynamic Caching jest czymś, czego nie znajdziemy w typowych układach graficznych takich firm jak NVIDIA, AMD czy Intel. Technologia ta umożliwia przydzielanie konkretnej ilości lokalnej pamięci w czasie rzeczywistym. Dzięki dynamicznemu buforowaniu, do każdego zadania używana jest tylko taka ilość pamięci, jaka faktycznie jest potrzebna. Dynamic Caching ma być nie tylko rozwiązaniem przejrzystym i łatwym do wykorzystania przez programistów, ale w domyśle ma również pozwolić na wyższe wykorzystywanie zasobów rdzeni GPU w każdym typie zadania, tym samym podnosząc wydajność - dotyczy to zarówno programów jak i gier. Nowe układy graficzne w Apple M3, M3 Pro i M3 Max oferują teraz także sprzętową akcelerację Ray Tracingu, charakteryzując się do 2,5-razy wyższą wydajnością w porównaniu do M1, M1 Pro oraz M1 Max. Chodzi oczywiście o zadanie, gdzie RT może zostać wykorzystane. Z kolei sprzętowa akceleracja Mesh Shading pozwala na budowanie bardziej złożonej geometrii obiektów, tym samym tworząc chociażby bardziej rozbudowane sceny w grach oraz innych aplikacjach.

Źródło: Apple