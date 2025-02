Intel prezentuje wyniki finansowe za Q4 2023 i cały 2023 rok. Intel Panther Lake wkrótce trafi do fabryki

W zeszłym roku Intel borykał się ze sporymi spadkami przy publikacji kolejnych wyników finansowych. Zauważalne zmiany względem wcześniejszych lat zaobserwowano zarówno w kwestii przychodów, marży brutto jak również czystego zysku netto. Producent opublikował właśnie najnowszy raport finansowy, który podsumowuje wyniki nie tylko z ostatnich trzech miesięcy 2023 roku, ale również z całego zeszłego roku. Przy okazji prezentacji sprawozdania, Pat Gelsinger potwierdził kolejne kroki milowe dla procesorów Clearwater Forest (serwery) oraz Panther Lake (PC), a także status układów Sierra Forest i Granite Rapids.

Intel opublikował wyniki finansowe za czwarty kwartał 2023 roku oraz kompletne wyniki za ostatnie 12 miesięcy. Ponadto potwierdzono, że procesory serwerowe Clearwater Forest trafiły już do fabryki, a wkrótce dołączą do nich konsumenckie układy Panther Lake.

Intel opublikował najnowszy raport finansowy, z którego wynika, iż przychód w czwartym kwartale 2023 roku wyniósł 15,4 miliard dolarów. Jest to wynik lepszy zarówno od wcześniejszego kwartału jak i analogicznego okresu w 2022 roku. Przedsiębiorstwu udało się również zwiększyć marżę brutto oraz czysty zysk netto i mowa tutaj zarówno o wynikach GAAP jak również Non-GAAP. W ostatnim kwartale zdecydowanie najlepiej radził sobie dział Client Computing Group, który osiągnął wynik 8,8 miliarda dolarów przychodu.

GAAP Q4 2023 Q4 2022 Q3 2023 Przychód 15,4 mld USD 14 mld USD 14,2 mld USD Marża brutto 45,7% 39,2% 42,5% Koszty operacyjne 5,6 mld USD 6,2 mld USD 5,2 mld USD Zysk netto (strata) 2,7 mld USD (0,7) mld USD 0,3 mld USD Zysk na akcję (strata) 0.63 USD (0.16) USD 0.07 USD

Non-GAAP Q4 2023 Q4 2022 Q3 2023 Przychód 15,4 mld USD 14 mld USD 14,2 mld USD Marża brutto 48,8% 43,8% 45,8% Koszty operacyjne 4,9 mld USD 5,5 mld USD 4,6 mld USD Zysk netto (strata) 2,3 mld USD 0,6 mld USD 1,7 mld USD Zysk na akcję (strata) 0.54 USD 0.15 USD 0.41 USD

O ile jednak w ostatnim kwartale roku firmie Intel udało się nieco podreperować rezultaty, tak cały 2023 rok wypada już odczuwalnie gorzej niż rok wcześniej. Łączny przychód firmy zmalał o blisko 9 miliardów dolarów (z 63,1 mld do 54,2 mld). O kilka punktów procentowych spadła także marża brutto - do 40% w przypadku GAAP oraz 43,6% w wariancie Non-GAAP. Poniesiono także mniejsze wydatki na badania i rozwój. Finalnie stopniał również zysk, choć tutaj po części jest to argumentowane kolejnymi inwestycjami, które mają przynieść owoce w kolejnych latach.

GAAP 2023 2022 Przychód 54,2 mld USD 63,1 mld USD Marża brutto 40% 42,6% Koszty operacyjne 21,7 mld USD 24,5 mld USD Zysk netto (strata) 1,7 mld USD 8 mld USD Zysk na akcję (strata) 0.40 USD 1.94 USD

Non-GAAP 2023 2022 Przychód 54,2 mld USD 63,1 mld USD Marża brutto 43,6% 47,3% Koszty operacyjne 19 mld USD 21,9 mld USD Zysk netto (strata) 4,4 mld USD 6,9 mld USD Zysk na akcję (strata) 1.05 USD 1.67 USD

Przy okazji omówienia sprawozdania finansowego, Intel omówił również najbliższe plany na premiery procesorów. Przede wszystkim potwierdzono debiut układów Arrow Lake oraz Lunar Lake w 2024 roku, jeśli chodzi o segment konsumencki. W czwartym kwartale 2023 roku uruchomiono produkcję w litografii Intel 3, gdzie wytworzone zostaną serwerowe układy Sierra Forest (H1 2024) oraz Granite Rapids (H2 2024). Do fabryki trafiły już próbki procesorów z generacji Clearwater Forest, a niedługo dołączy do niego również konsumencki Panther Lake. Obie te generacje procesorów skorzystają z procesu Intel 18A, którego produkcja rozpocznie się w drugiej połowie 2024 roku, natomiast ich premierę zaplanowano na 2025 rok. Omawiając kolejne procesy produkcyjne, warto odnotować iż Intel pominął tutaj rodzinę Lunar Lake, nie przyporządkowując ich ani do Intel 20A, ani do 18A. Wygląda więc na to, iż faktycznie generacja ta może w całości przejść na litografię TSMC N3B, jak sugerowano już kilka miesięcy temu.

Przychód w dziale: Q4 2023 Q4 2022 Q3 2023 Client Computing Group (CCG) 8,8 mld USD 6,6 mld USD 7,9 mld USD Data Center and AI (DCAI) 4,0 mld USD 4,4 mld USD 3,8 mld USD Network and Edge (NEX) 1,5 mld USD 1,9 mld USD 1,5 mld USD Mobileye 637 mln USD 565 mln USD 530 mln USD Intel Foundry Services (IFS) 291 mln USD 178 mln USD 310 mln USD

Źródło: Intel