Cyfrowe dowody tożsamości i obowiązkowa weryfikacja wieku dzieci w UE. Platformy społecznościowe muszą się dostosować

Unia Europejska pracuje nad nowymi rozwiązaniami, które mają zwiększyć bezpieczeństwo w internecie i lepiej chronić prywatność użytkowników. Jednym z pierwszych kroków jest testowanie aplikacji do weryfikacji wieku, która ma działać bez konieczności ujawniania danych osobowych. Projekt jest częścią szerszej strategii cyfrowej UE i zapowiada wprowadzenie europejskiego portfela tożsamości cyfrowej. Nowe narzędzia mogą wpłynąć na sposób korzystania z usług online.

Certyfikacja portfeli EUDI Wallet jest kluczowa dla pomyślnego funkcjonowania całej koncepcji. Zapewnia bezpieczeństwo i ochronę prywatności użytkowników oraz ich danych osobowych - Christiane Kirketerp de Viron, Dyrektor ds. Społeczeństwa Cyfrowego w Komisji Europejskiej.

Rozporządzenie eIDAS 2.0 weszło w życie 20 maja 2024 roku i nakłada na wszystkie 27 krajów członkowskich UE obowiązek udostępnienia obywatelom Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej (eID) do grudnia 2026 roku. Nowe przepisy są istotną zmianą podejścia do cyfrowej identyfikacji w Europie. Wprowadzają jednolity standard bezpieczeństwa i interoperacyjności między państwami. Komisja Europejska uruchomiła cztery duże projekty pilotażowe, w tym inicjatywę POTENTIAL, która od lipca 2023 roku testuje sześć głównych przypadków użycia cyfrowego portfela. Konsorcjum składające się ze 155 partnerów publicznych i prywatnych z 19 krajów członkowskich, a także Ukrainy, przeprowadziło już ponad 3900 testów interoperacyjności. W maju 2025 roku w Wilnie zrealizowano ponad 1300 testów między 34 podmiotami publicznymi i prywatnymi, potwierdzając możliwość bezproblemowej współpracy pomiędzy różnymi systemami.

Europejska Agencja ds. Cyberbezpieczeństwa ENISA otrzymała od Komisji Europejskiej zlecenie opracowania europejskiego schematu certyfikacji cyberbezpieczeństwa dla portfeli EUDI Wallet zgodnie z Cybersecurity Act z 2019 roku. Certyfikacja ma zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony prywatności użytkowników w całej UE. Agencja będzie razem z krajami Unii ustalać wspólne zasady certyfikacji, korzystając z już dostępnych systemów, takich jak EUCC, jak również z nowych rozwiązań tworzonych dla usług w chmurze EUCS. Portfel EUDI Wallet pozwoli obywatelom bezpiecznie trzymać i udostępniać dokumenty, takie jak prawo jazdy, zaświadczenia medyczne czy dyplomy, w jednej aplikacji na telefonie. Najważniejszą funkcją będzie możliwość udostępniania tylko wybranych danych. Użytkownik potwierdzi na przykład swój wiek, nie pokazując pełnej daty urodzenia. Rozwiązanie pozwoli też sprawdzać wiek dzieci w internecie, co jest ważne dla platform cyfrowych w związku z nowymi przepisami dotyczącymi ochrony nieletnich. Platformy dostępne w EU będą musiały się do tego w pełni dostosować.

Źródło: Komisja Europejska, ENISA, Infor