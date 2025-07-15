Zgłoś błąd
X
Zanim wyślesz zgłoszenie, upewnij się że przyczyną problemów nie jest dodatek blokujący reklamy.
Błędy w spisie treści artykułu zgłaszaj jako "błąd w TREŚCI".
Typ zgłoszenia
Treść zgłoszenia
Twój email (opcjonalnie)
Nie wypełniaj tego pola
Załóż konto
EnglishDeutschукраїнськийFrançaisEspañol中国
Start Aktualności Prawo i gospodarka

Cyfrowe dowody tożsamości i obowiązkowa weryfikacja wieku dzieci w UE. Platformy społecznościowe muszą się dostosować

Maciej Lewczuk | 15-07-2025 11:00 |

Cyfrowe dowody tożsamości i obowiązkowa weryfikacja wieku dzieci w UE. Platformy społecznościowe muszą się dostosowaćUnia Europejska pracuje nad nowymi rozwiązaniami, które mają zwiększyć bezpieczeństwo w internecie i lepiej chronić prywatność użytkowników. Jednym z pierwszych kroków jest testowanie aplikacji do weryfikacji wieku, która ma działać bez konieczności ujawniania danych osobowych. Projekt jest częścią szerszej strategii cyfrowej UE i zapowiada wprowadzenie europejskiego portfela tożsamości cyfrowej. Nowe narzędzia mogą wpłynąć na sposób korzystania z usług online.

Certyfikacja portfeli EUDI Wallet jest kluczowa dla pomyślnego funkcjonowania całej koncepcji. Zapewnia bezpieczeństwo i ochronę prywatności użytkowników oraz ich danych osobowych - Christiane Kirketerp de Viron, Dyrektor ds. Społeczeństwa Cyfrowego w Komisji Europejskiej.

Cyfrowe dowody tożsamości i obowiązkowa weryfikacja wieku dzieci w UE. Platformy społecznościowe muszą się dostosować [1]

Teksas wprowadza House Bill 186, czyli zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla nieletnich z weryfikacją wieku

Rozporządzenie eIDAS 2.0 weszło w życie 20 maja 2024 roku i nakłada na wszystkie 27 krajów członkowskich UE obowiązek udostępnienia obywatelom Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej (eID) do grudnia 2026 roku. Nowe przepisy są istotną zmianą podejścia do cyfrowej identyfikacji w Europie. Wprowadzają jednolity standard bezpieczeństwa i interoperacyjności między państwami. Komisja Europejska uruchomiła cztery duże projekty pilotażowe, w tym inicjatywę POTENTIAL, która od lipca 2023 roku testuje sześć głównych przypadków użycia cyfrowego portfela. Konsorcjum składające się ze 155 partnerów publicznych i prywatnych z 19 krajów członkowskich, a także Ukrainy, przeprowadziło już ponad 3900 testów interoperacyjności. W maju 2025 roku w Wilnie zrealizowano ponad 1300 testów między 34 podmiotami publicznymi i prywatnymi, potwierdzając możliwość bezproblemowej współpracy pomiędzy różnymi systemami.

Cyfrowe dowody tożsamości i obowiązkowa weryfikacja wieku dzieci w UE. Platformy społecznościowe muszą się dostosować [2]

Koniec partnerstwa Allegro - InPost? UOKiK bada nieuczciwą promocję własnych automatów paczkowych kosztem konkurencji

Europejska Agencja ds. Cyberbezpieczeństwa ENISA otrzymała od Komisji Europejskiej zlecenie opracowania europejskiego schematu certyfikacji cyberbezpieczeństwa dla portfeli EUDI Wallet zgodnie z Cybersecurity Act z 2019 roku. Certyfikacja ma zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony prywatności użytkowników w całej UE. Agencja będzie razem z krajami Unii ustalać wspólne zasady certyfikacji, korzystając z już dostępnych systemów, takich jak EUCC, jak również z nowych rozwiązań tworzonych dla usług w chmurze EUCS. Portfel EUDI Wallet pozwoli obywatelom bezpiecznie trzymać i udostępniać dokumenty, takie jak prawo jazdy, zaświadczenia medyczne czy dyplomy, w jednej aplikacji na telefonie. Najważniejszą funkcją będzie możliwość udostępniania tylko wybranych danych. Użytkownik potwierdzi na przykład swój wiek, nie pokazując pełnej daty urodzenia. Rozwiązanie pozwoli też sprawdzać wiek dzieci w internecie, co jest ważne dla platform cyfrowych w związku z nowymi przepisami dotyczącymi ochrony nieletnich. Platformy dostępne w EU będą musiały się do tego w pełni dostosować. 

Źródło: Komisja Europejska, ENISA, Infor
Bądź na bieżąco - obserwuj PurePC.pl na Google News
Tagi:
Zgłoś błąd

Powiązane publikacje

AMD publikuje wyniki finansowe za Q2 2026 roku. Rekordowy przychód, rekordowo wysoka marża i zyski netto

AMD publikuje wyniki finansowe za Q2 2026 roku. Rekordowy przychód, rekordowo wysoka marża i zyski netto

6
OpenAI odpiera pozew Apple. Publikuje także sporą korespondencję mailową i wiadomości iMessage

OpenAI odpiera pozew Apple. Publikuje także sporą korespondencję mailową i wiadomości iMessage

3
Biały Dom rozszerza restrykcje na Chiny. Roboty czworonożne i humanoidalne trafiają na listę zakazanego sprzętu FCC

Biały Dom rozszerza restrykcje na Chiny. Roboty czworonożne i humanoidalne trafiają na listę zakazanego sprzętu FCC

43
NVIDIA finansuje klienta, który kupuje jej własne chipy. Krytycy mówią wprost, że to zamknięte koło wzajemnych zależności

NVIDIA finansuje klienta, który kupuje jej własne chipy. Krytycy mówią wprost, że to zamknięte koło wzajemnych zależności

54
Trzej użytkownicy oskarżają Apple o zaniedbanie po utracie kryptowalut przez podrobioną aplikację w App Store

Trzej użytkownicy oskarżają Apple o zaniedbanie po utracie kryptowalut przez podrobioną aplikację w App Store

20
Liczba komentarzy: 65

Komentarze:

Załaduj komentarze

PurePC.pl to serwis informacyjny o nowinkach technologicznych, testach sprzętu, porównaniach, telefonach, najgorętszych grach oraz polecanych zestawach komputerowych.

Działamy nieprzerwanie od 2006 roku i wśród portali o tematyce IT jesteśmy jednym z liderów w branży, pozostając jednak w pełni medium niezależnym.

O portalu PurePC
Kontakt z namiRedakcja PurePCReklama u nasRegulaminEuropean Hardware Association
Najważniejsze
Zestawy komputeroweTesty i recenzjeSmartfony i tabletyNotebookiAktualnościPoradnikiForumTest prędkości łacza
Znajdź PurePC na
FacebookTwitterYoutubeRSS
Do góry

Copyright © 2006-2026 PurePC.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
x Wydawca serwisu PurePC.pl informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki.