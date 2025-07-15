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NVIDIA otrzymuje zgodę administracji Trumpa na eksport chipów AI do Chin wraz z wprowadzeniem nowego układu graficznego

Maciej Lewczuk | 15-07-2025 10:05 |

NVIDIA otrzymuje zgodę administracji Trumpa na eksport chipów AI do Chin wraz z wprowadzeniem nowego układu graficznegoNVIDIA ponownie skupia się na rynku chińskim, który odgrywa ważną rolę w globalnej strategii firmy. Po okresie napięć handlowych i ograniczeń eksportowych pojawiają się pierwsze oznaki zmian w podejściu do współpracy technologicznej. Firma dostosowuje swoje działania do obowiązujących przepisów i jednocześnie podejmuje próby utrzymania silnej pozycji w regionie. Sytuacja ta może mieć wpływ na układ sił w branży nowoczesnych technologii.

Rząd USA zapewnił NVIDIĘ, że licencje zostaną przyznane, a NVIDIA ma nadzieję wkrótce rozpocząć dostawy - oficjalne oświadczenie firmy.

NVIDIA otrzymuje zgodę administracji Trumpa na eksport chipów AI do Chin wraz z wprowadzeniem nowego układu graficznego [1]

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NVIDIA otrzymała zielone światło od administracji Trumpa na wznowienie sprzedaży chipów H20 do Chin. Decyzja ta kończy trwające od kwietnia restrykcje na eksport tych układów AI nałożone przez USA ze względów bezpieczeństwa narodowego. Firma złożyła wnioski o przyznanie licencji eksportowych i otrzymała zapewnienia od rządu USA o ich pozytywnym rozpatrzeniu. Warto wspomnieć, iż układy H20 zostały pierwotnie zaprojektowane specjalnie dla chińskiego rynku, jako odpowiedź na wcześniejsze amerykańskie sankcje z 2023 roku.

NVIDIA otrzymuje zgodę administracji Trumpa na eksport chipów AI do Chin wraz z wprowadzeniem nowego układu graficznego [2]

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Zmiana stanowiska Waszyngtonu nastąpiła po intensywnym lobbingu Jensena Huanga, który spotykał się z prezydentem Trumpem i przekonał go tym, że tego typu sankcje są niezwykle szkodliwe dla amerykańskiej konkurencyjności. NVIDIA przez zakaz eksportu straciła 15 miliardów dolarów potencjalnych przychodów i musiała spisać na straty zapasy warte 5,5 miliarda dolarów. Informowaliśmy w maju o podobnych ograniczeniach dotyczących innych produktów NVIDIA, w tym całkowitym wstrzymaniu eksportu kart GeForce RTX 5090D do Chin.

NVIDIA otrzymuje zgodę administracji Trumpa na eksport chipów AI do Chin wraz z wprowadzeniem nowego układu graficznego [3]

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Jednocześnie NVIDIA wprowadzi na rynek chiński nowy procesor graficzny RTX Pro, który spełni wszystkie wymogi amerykańskich przepisów eksportowych. Układ ten jest przeznaczony do zastosowań w inteligentnych fabrykach i logistyce. Ma on słabsze specyfikacje niż H20, ale za to też znacznie niższą cenę. Chiński rynek generował dla NVIDII aż 17 miliardów dolarów rocznych przychodów, czyli 13 proc. całkowitych przychodów firmy. Jensen Huang regularnie zaznacza, jak ważny dla rozwoju firmy jest rynek chiński, określając go jako duży i bardzo innowacyjny.

Źródło: CNBC, Reuters
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