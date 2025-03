NVIDIA RTX PRO 6000, RTX PRO 6000 Max-Q, RTX PRO 5000, RTX PRO 4500 oraz RTX PRO 4000 - Profesjonalne karty graficzne Blackwell

Jesteśmy już po corocznej konferencji GTC, podczas której NVIDIA przedstawia najnowsze aktualizacje z zakresu akceleratorów graficznych oraz profesjonalnych kart graficznych. W tym materiale zajmiemy się desktopowymi kartami, które zostały pokazane. Już od pewnego czasu w sieci pojawiały się informacje na temat topowego, profesjonalnego układu RTX PRO 6000 Blackwell i taki model został faktycznie zaprezentowany. NVIDIA jednak pokazała znacznie więcej modeli w konfiguracjach, które bardzo chętnie zobaczylibyśmy w konsumenckich modelach GeForce RTX 5000.

Podczas konferencji GTC, NVIDIA zaprezentowała nową generację profesjonalnych kart graficznych, na czele z modelami RTX PRO 6000 Blackwell oraz RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Edition.

NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell oraz RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q dzielą ten sam rdzeń GB202 o identycznej budowie. Mowa o wersji ze 188 blokami SM, 24 064 rdzeniami CUDA, 188 rdzeniami RT 4. generacji, 752 rdzeniami Tensor 5. generacji oraz 752 jednostkami TMU. Karty posiadają 96 GB pamięci GDDR7 ECC na 512-bitowej magistrali, co przekłada się na przepustowość 1792 GB/s. Wariant Max-Q jednak odznacza się nieco niższymi zegarami (na co wskazują wartości teoretycznej mocy dla FP32, RT i AI). To z kolei przekłada się na znacznie niższe zużycie mocy. TDP zamiast 600 W (domyślny wariant RTX PRO 6000 Blackwell), wynosi 300 W. Dalej mamy kartę NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell i tutaj specyfikacja jest taka, jaką powinniśmy od początku mieć w jednej z konsumenckich modeli GeForce RTX 5000. Karta także bazuje na rdzeniu GB202, ale znacznie przyciętym. Otrzymujemy 110 aktywnych bloków SM oraz 14 080 rdzeni CUDA, a także po 440 jednostek Tensor oraz TMU. NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell oferuje ponadto 48 GB pamięci GDDR7 ECC na 384-bitowej magistrali, co przekłada się na przepustowość 1344 GB/s. TDP karty to również 300 W.

RTX PRO 6000 Blackwell RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q RTX PRO 5000 Blackwell RTX PRO 4500 Blackwell RTX PRO 4000 Blackwell Architektura Blackwell Blackwell Blackwell Blackwell Blackwell Litografia TSMC 4N (5 nm) TSMC 4N (5 nm) TSMC 4N (5 nm) TSMC 4N (5 nm) TSMC 4N (5 nm) Rdzeń GB202 GB202 GB202 GB203 GB203 Tranzystory 92 mld 92 mld 92 mld 45 mld 45 mld Bloki SM 188 188 110 82 70 CUDA 24 064 24 064 14 080 10 496 8960 Rdzenie RT 188 188 110 82 70 Rdzenie Tensor 752 752 440 328 280 TMU 752 752 440 328 280 Moc FP32 125 TFLOPS 110 TFLOPS ? ? ? Moc RT 380 TFLOPS 333 TFLOPS ? ? ? Moc Tensor (AI) 4000 TOPS (FP4) 3511 TOPS (FP4) ? ? ? Pamięć 96 GB GDDR7 ECC 96 GB GDDR7 ECC 48 GB GDDR7 ECC 32 GB GDDR7 ECC 24 GB GDDR7 ECC Szybkość 28 Gbps 28 Gbps 28 Gbps 28 Gbps 28 Gbps Magistrala 512-bit 512-bit 384-bit 256-bit 192-bit Przepustowość 1792 GB/s 1792 GB/s 1344 GB/s 896 GB/s 672 GB/s Złącza 4x DisplayPort 2.1b 4x DisplayPort 2.1b 4x DisplayPort 2.1b 4x DisplayPort 2.1b 4x DisplayPort 2.1b Interfejs PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x16 TDP 600 W 300 W 300 W 200 W 140 W

NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell korzysta z niemal pełnego rdzenia GB203 (ten sam wariant użyto w GeForce RTX 5090 Laptop GPU). Do dyspozycji oddano 82 bloki SM, 10 496 rdzeni CUDA, 82 rdzenie RT oraz po 328 jednostek Tensor / TMU. Ta wersja karty oferuje 32 GB pamięci GDDR7 ECC na 256-bitowej magistrali oraz przepustowość rzędu 896 GB/s. TDP karty jest znacznie niższe i wynosi 200 W. Na końcu mamy jednoslotową kartę w postaci RTX PRO 4000 Blackwell. Układ wykorzystuje rdzeń GB203 z 70 blokami SM, 8960 rdzeniami CUDA oraz z 24 GB pamięci GDDR7 ECC na 192-bitowej magistrali (przepustowość 672 GB/s). TDP karty wynosi 140 W. Wszystkie karty posiadają na pokładzie po cztery wejścia wideo w postaci DisplayPort 2.1b, a także korzystają z interfejsu PCIe 5.0 x16. Ceny oraz dostępność będą podane w późniejszym czasie. NVIDIA przy okazji potwierdziła, że profesjonalne układy Blackwell zmierzają także do notebooków. Otrzymamy łącznie sześć układów: NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell Laptop GPU, RTX PRO 4000 Blackwell Laptop GPU, RTX PRO 3000 Blackwell Laptop GPU, RTX PRO 2000 Blackwell Laptop GPU, RTX PRO 1000 Blackwell Laptop GPU oraz RTX PRO 500 Blackwell Laptop GPU. Ich specyfikacja nie została jednak ujawniona.



Źródło: NVIDIA