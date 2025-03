NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell - Informacje o specyfikacji flagowej, profesjonalnej karty graficznej nowej generacji

NVIDIA wprowadziła już do oferty pierwsze karty graficzne Blackwell, na czele z flagowym modelem GeForce RTX 5090. W tym miesiącu odbędzie się coroczna konferencja GTC, podczas której NVIDIA powinna zaprezentować najnowsze modele kart RTX, tyle że przeznaczone na profesjonalny rynek, np. do wydajnych stacji roboczych. W tym wypadku topowym modelem będzie NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell. Nieco zmienione nazewnictwo ma bardziej odseparować rozwiązania konsumenckie od profesjonalnych.

W sieci pojawiło się sporo informacji o specyfikacji profesjonalnej karty graficznej NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell.

NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell będzie prawdopodobnie najwydajniejszym modelem dla rynku profesjonalnego. W przeciwieństwie do poprzednich generacji, tym razem NVIDIA odejdzie także od projektu karty z chłodzeniem typu Blower. Zamiast tego otrzymamy bardzo podobną konstrukcję, co w przypadku desktopowej karty GeForce RTX 5090 z dwoma wentylatorami. Zmianę wymusza dwukrotnie wyższe TDP względem RTX 6000 Ada - z 300 W do 600 W. Co ciekawe, wygląda na to że nawet RTX PRO 6000 Blackwell nie wykorzysta pełnego rdzenia GB202. Do dyspozycji mamy mieć 188 aktywnych bloków SM ze 192, co przełoży się na 24064 rdzenie CUDA FP32, 752 jednostek TMU, 192 (?) jednostki ROP, 188 rdzeni RT 4. generacji oraz 752 rdzenie Tensor 5. generacji.

GeForce RTX 5090 RTX PRO 6000 Blackwell RTX 6000 Ada Architektura Blackwell Blackwell Ada Lovelace Rdzeń GB202 GB202 AD102 Litografia 5 nm 5 nm 5 nm Rozmiar 744 mm² 744 mm² 608 mm² Tranzystory 92 mld 92 mld 76 mld Bloki SM 170 188 142 Jednostki SP 21760 24064 18176 Jednostki TMU 680 752 568 Jednostki ROP 192 192 (?) 192 Jednostki RT 170 188 142 Jednostki AI 680 752 568 Taktowanie bazowe 2010 MHz Brak informacji 915 MHz Taktowanie boost 2410 MHz Brak informacji 2505 MHz Taktowanie pamięci 28000 MHz Brak informacji 20000 MHz Ilość pamięci 32 GB GDDR7 96 GB GDDR7 (ECC) 48 GB GDDR6 (ECC) Szyna pamięci 512-bit 512-bit 384-bit Przepustowość 1792 GB/s Brak informacji 960 GB/s Interfejs PCI-E 5.0 x16 PCI-E 5.0 x16 PCI-E 4.0 x16 Współczynnik TGP 575 W 600 W 300 W Cena MSRP 1999 USD Brak informacji 6799 USD

NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell to także pierwsza desktopowa karta z tejże generacji, w której wykorzystane zostaną 3 GB kości GDDR7 (także z korekcją błędów ECC). Dotychczas z 3 GB kości firma skorzystała w przypadku mobilnego układu GeForce RTX 5090 Laptop GPU. Magistala pozostanie 512-bitowa, jednak zwiększenie gęstości kostek GDDR7 pozwoliło na zaoferowanie aż 96 GB pamięci. Formalna zapowiedź karty nastąpi w trakcie GTC 2025, jednak nawet wtedy najpewniej nie usłyszymy o oficjalnej cenie karty. Dla przypomnienia RTX 6000 Ada wyceniono na 6799 dolarów. Tutaj spodziewamy się znacznie wyższej sumy.

Źródło: WCCFTech, X @harukaze5719