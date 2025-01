NVIDIA RTX 6000 Blackwell - Topowa karta graficzna dla rynku profesjonalnego może otrzymać 96 GB pamięci GDDR7

Lada moment do sprzedaży trafią pierwsze konsumenckie karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 5000, oparte na architekturze Blackwell. Producent z całą pewnością opracowuje także kolejną generację profesjonalnych kart, które przygotowywane są z myślą o wykorzystaniu m.in. w wydajnych stacjach roboczych. W sieci pojawiły się pierwsze informacje na temat topowego modelu z generacji Blackwell. Nadchodząca karta NVIDIA RTX 6000 w nowej wersji może zostać wyposażona w pokaźną ilość pamięci GDDR7.

Na chwilę obecną to wciąż NVIDIA RTX 6000 Ada pozostaje topowym modelem z generacji Ada Lovelace, jeśli chodzi o rynek profesjonalnych kart. Spodziewamy się, że następcą będzie NVIDIA RTX 6000 Blackwell. To właśnie odnośnie tego modelu pojawiły się pierwsze informacje. Wygląda na to, że karta zostanie wyposażona w 96 GB pamięci GDDR7 na 512-bitowej magistrali. To z kolei sugeruje dwie rzeczy. Po pierwsze - RTX 6000 Blackwell (lub jakkolwiek inaczej NVIDIA nazwie nowego flagowca dla rynku PRO) będzie oparty na rdzeniu GB202 (tylko ten układ obsługuje 512-bitową szynę pamięci). Po drugie - karta wykorzysta 32 kostki GDDR7 o pojemności 3 GB każda. Finalnie nowy model zaoferuje dwukrotnie więcej pamięci w porównaniu do RTX 6000 Ada.

Poprzednik korzystał z pełnej odmiany rdzenia AD102, co oznaczało m.in. obecność 18176 rdzeni CUDA. Koszt RTX 6000 Ada wynosił 6800 dolarów. Spodziewamy się zatem, że nadchodzący model z generacji Blackwell zrobi użytek z pełnego rdzenia GB202, wyposażonego w 24576 rdzeni CUDA. Cena zapewne będzie również wyższa. Biorąc pod uwagę historię zapowiedzi topowych przedstawicieli kart RTX dla rynku PRO, spodziewamy się że formalna zapowiedź RTX 6000 Blackwell nastąpi w trakcie konferencji GTC 2025 w marcu.

