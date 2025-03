NVIDIA RTX 5000, RTX 4500 i RTX 4000 Ada Generation - nowe karty graficzne dla profesjonalistów

Podczas konferencji SIGGRAPH 2023 NVIDIA zapowiedziała długo wyczekiwane odświeżenie oferty skierowanej do profesjonalistów. Do sprzedaży trafią trzy nowe karty graficzne - NVIDIA RTX 5000, RTX 4500 i RTX 4000 Ada Generation. Debiutujące układy wypełnią lukę pomiędzy dwoma dostępnymi już układami - NVIDIA RTX 6000 i RTX 4000 SFF Ada. Według deklaracji producenta użytkownicy mogą liczyć nawet na trzykrotny wzrost wydajności względem poprzedniej generacji przy zachowaniu stosunkowo niskiego poboru mocy.

NVIDIA rozszerza ofertę kart graficznych przeznaczonych do zastosowań profesjonalnych. Do sprzedaży w ciągu najbliższych tygodni trafią trzy nowe modele - NVIDIA RTX 5000, RTX 4500 i RTX 4000 Ada Generation.

NVIDIA RTX 5000 Ada jako jedyna z zaprezentowanych kart graficznych będzie wykorzystywała rdzeń AD102, oferując 12800 jednostek CUDA. Do dyspozycji użytkowników oddano 32 GB pamięci GDDR6 na 256-bitowej szynie, co przekłada się na przepustowość na poziomie 576 GB/s. Pozostałe modele - RTX 4500 i RTX 4000 Ada - wyposażone zostały w rdzenie AD104 oraz odpowiednio 24 i 20 GB VRAM. W przypadku najsłabszej z zapowiedzianych jednostek NVIDIA nie zdecydowała się na znaczące zmiany specyfikacji. Jedyną różnicą względem kompaktowego wariantu SFF jest wyższe taktowanie GPU oraz pamięci, co wiąże się z większym poborem mocy.

NVIDIA RTX 6000 ADA NVIDIA RTX 5000 ADA NVIDIA RTX 4500 ADA NVIDIA RTX 4000 ADA NVIDIA RTX 4000 SFF ADA Architektura Ada Lovelace Ada Lovelace Ada Lovelace Ada Lovelace Ada Lovelace Układ graficzny AD102 AD102 AD104 AD104 AD104 Litografia TSMC 4N TSMC 4N TSMC 4N TSMC 4N TSMC 4N Jednostki CUDA 18176 12800 7680 6144 6144 Jednostki Tensor 568 400 240 192 192 Taktowanie boost 2,5 GHz 2,5 GHz 2,6 GHz 2,2 GHz 1,56 GHz Taktowanie pamięci 20000 MHz 18000 MHz 18000 MHz 18000 Mhz 16000 MHz Ilość pamięci 48 GB GDDR6X 32 GB GDDR6 24 GB GDDR6 20 GDRR6 20 GB GDDR6 Szyna pamięci 384-bit 256-bit 192-bit 160-bit 160-bit Przepustowość pamięci 960 GB/s 576 GB/s 432 GB/s 360 GB/s 320 GB/s Współczynnik TDP 300 W 250 W 210 W 130 W 70 W Cena 6800 USD 4000 USD 2250 USD 1250 USD 1250 USD

Debiutujące modele są w pełni kompatybilne z interfejsem PCIe 4.0 x16; podkreślić należy też obecność czterech pełnowymiarowych wyjść wideo DisplayPort 1.4a. Jeżeli chodzi o ceny nowych GPU, to trudno mówić o jakimkolwiek zaskoczeniu. Kupno RTX 5000 Ada wiąże się z wydatkiem 4000 USD (ok. 16290 zł bez VAT), a za RTX 4500 Ada zapłacimy 2250 USD (ok. 9160 zł bez VAT). Osoby zainteresowane RTX 4000 Ada powinny przygotować 1250 USD (ok. 5050 zł bez VAT). NVIDIA RTX 5000 jest już dostępna u najważniejszych partnerów, takich jak HP, Leadtek, PNY czy Ryoyo Electro. Na możliwość zamówienia wolniejszych modeli należy poczekać do września (RTX 4000) lub października (RTX 4500).

