NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti - wyciekły zdjęcia 4-slotowego prototypu z ukrytym trzecim wentylatorem

Wszystko wskazuje na to, że GeForce RTX 4090 Ti ostatecznie nie ujrzy światła dziennego. Jak jednak wiemy z różnych źródeł, Zieloni za kulisami rozważali wydanie takiej jednostki, na co wskazują liczne zdjęcia protypowych systemów chłodzenia. Całość miałaby zajmować w obudowie aż cztery sloty. Mało tego, NVIDIA rozważała nawet użycie dodatkowego wentylatora zamontowanego wewnątrz radiatora. Przyjrzyjmy się całemu rozwiązaniu.

Mimo że nie spodziewamy się debiutu RTX-a 4090 Ti, to jednak niewykluczone, że NVIDIA ma jeszcze w planach wysokobudżetowy model TITAN ADA. Nie wykluczamy więc, że z widocznym systemem chłodzenia jeszcze będziemy mogli się zapoznać.

Najnowsze zdjęcia zostały udostępnione przez źródło, które już wcześniej ujawniało ujęcia nigdy niewydanego prototypowego systemu chłodzenia dla flagowej karty NVIDII. Proponowany układ miałby zawierać płytkę PCB zamontowaną pod kątem 90 stopni do interfejsu PCIe. Najciekawiej jednak prezentuje się wycięcie w środkowej części radiatora, gdzie umieszczony został trzeci rotor. Wygląda to bardzo nietypowo, jednak można się domyślać, że w tak masywnym systemie chłodzenia dwa wentylatory mogłyby nie podołać zadaniu.

Według autora niniejszego przecieku chłodnica karty posiada 22 rurki cieplne i komorę parową. Warto zwrócić także na kabel 12VHPWR owinięty wokół radiatora. Można się domyślić, że postawiono na takie rozwiązanie, ponieważ nie było innych punktów mocowania ze względu na zmianę położenia płytki drukowanej. Mimo że nie spodziewamy się już debiutu RTX-a 4090 Ti, to jednak możliwe, że NVIDIA ma jeszcze w planach wysokobudżetowy model TITAN ADA. Swego czasu do sieci wyciekły zdjęcia chłodzenia z charakterystycznym złotawym zabarwieniem, dlatego nie wykluczamy, że z widocznym w tym newsie rozwiązaniem jeszcze będziemy mogli się zapoznać. Choć nie zmienia to faktu, że do tego czasu przedstawiony system chłodzenia należy traktować jako ciekawostkę.

