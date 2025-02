NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti raczej nie ujrzy światła dziennego. Producent planuje za to wydanie nowych wersji rdzeni AD103/106

W ostatnich miesiącach NVIDIA zaprezentowała trzy średniobudżetowe karty graficzne z generacji Ada Lovelace. Pomijając już temat ich specyfikacji czy opłacalności wydaje się, że producent "dobił" już niemal do końca serii i teraz skupi się na uzupełnieniu luk w ofercie za sprawą odświeżonych lub nieco zmodyfikowanych wariantów. Jak jednak donosi @kopite7kimi, rozczarowani będą ci, którzy liczyli na coś wydajniejszego od RTX-a 4090 w tej generacji.

NVIDIA raczej nie wyda już modelu GeForce RTX 4090 Ti. Zamiast tego producent opracowuje zmodyfikowane rdzenie AD103 i AD106, które trafią do nowych wersji kart GeForce RTX 4070 i RTX 4060.

Popularny informator twierdzi, że NVIDIA raczej nie wyda już modelu GeForce RTX 4090 Ti. Biorąc pod uwagę fakt, że pozycja RTX-a 4090 jest niezagrożona, taki scenariusz wcale nie wydaje się szokujący. Warto jednak mieć na uwadze, że producent na różne sposoby przygotowywał się do wydania ulepszonego flagowca. W końcu do sieci przedostały się już zdjęcia masywnego układu chłodzenia dla wariantu Ti. Należy zwrócić też uwagę na specyfikację RTX-a 4090 - układ ten bazuje na niepełnym rdzeniu AD102. Można zatem wywnioskować, że model Ti - gdyby powstał - zostałby uzupełniony o "brakujące" jednostki CUDA i otrzymałby szybsze pamięci GDDR6X/GDDR7.

I'm afraid there won't be RTX 4090 Ti anymore. Some low-grade AD103 and AD106 chips will be another versions of RTX 4070 and 4060. — kopite7kimi (@kopite7kimi) July 27, 2023

Combined with multiple sources, I confirm the gaming flagship of Ada-next will have a 512-bit memory interface. — kopite7kimi (@kopite7kimi) July 27, 2023

Twitterowicz twierdzi natomiast, że NVIDIA opracowuje teraz zmodyfikowane rdzenie AD103 i AD106, które trafią do nowych GeForce'ów RTX 4070 i RTX 4060. Najprawdopodobniej chodzi tutaj jednak nie o odświeżone wersje kart, a po prostu warianty przeznaczone na rynek chiński. Co ciekawe, @kopite7kimi odniósł się także do kwestii flagowej karty NVIDII następnej generacji. Wygląda na to, że Zieloni zaprezentują topowy model (RTX 5090?) z szyną pamięci 512-bit, co może sugerować, że planowany jest układ z 32 GB VRAM. Gdyby zastosowano w niej najnowsze moduły GDDR7 32 Gb/s, jednostka mogłaby wyróżniać się przepustowością na poziomie 2 TB/s. Nie ma co jednak liczyć na szybki debiut takiej karty. Kolejna generacja GPU zostanie zaprezentowana raczej w 2025 roku, a to oznacza, że jeszcze przez długi czas będziemy "skazani" na modele Ada Lovelace.

Źródło: @kopite7kimi, VideoCardz