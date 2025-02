NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti - na rynku chińskim zaczyna brakować karty, ale nie jest to spowodowane dużym popytem

Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti w wariancie 8 GB swoją premierę miała 24 maja bieżącego roku. Układ jest mocno krytykowany za niewielki postęp w wydajności względem poprzedniej generacji i mocno okrojoną specyfikację. Przekłada się to na kiepską sprzedaż, ale zaskakujące jest to, że na rynku chińskim zaczyna brakować tej karty. Przyczyn należy doszukiwać się raczej po stronie NVIDII i jej partnerów niż dużego zainteresowania tamtejszych graczy.

Braki karty GeForce RTX 4060 Ti 8 GB na rynku chińskim są spowodowane niską podażą ze strony NVIDII i jej partnerów. Pytanie o rzeczywiste przyczyny zjawiska jest jednak otwarte.

Z niską dostępnością GeForce RTX 4060 Ti 8 GB muszą mierzyć się niemal wszyscy znaczący dostawcy sprzętu w Państwie Środka. Choć przyczyną w takich przypadkach bardzo często jest wysoki popyt ze strony klientów, to tutaj mamy do czynienia z inną sytuacją. Braki wynikają przede wszystkim z bardzo ograniczonej podaży. Oczywiście otwarte pozostaje pytanie, co jest jej przyczyną. Możliwości są co najmniej dwie. Przede wszystkim NVIDIA i jej partnerzy mogli spodziewać się słabej sprzedaży układu i dlatego zdecydowali się dostarczyć na ten rynek stosunkowo małą liczbę egzemplarzy. Teoretycznie krok taki mógł też być motywowany chęcią zatrzymania spadków cen GPU.

Nie trzeba było czekać długo, żeby ceny sklepowe najnowszych kart z rodziny Ada Lovelace spadły na świecie poniżej poziomu MSRP. Ograniczenie podaży może przeciwdziałać temu zjawisku. Już teraz w wielu chińskich sklepach cena GeForce RTX 4060 Ti 8 GB przewyższa sugerowaną. Za model ten trzeba zapłacić minimum 3299 RMB, podczas gdy MSRP karty wynosi tam 3199 RMB. Oznaczałoby to, że ograniczenie podaży doprowadziło do wzrostu cen układów. Z drugiej strony można jednak powątpiewać, czy wzrost przychodów z tego tytułu będzie w ogóle dla NVIDII odczuwalny. Mniejsza dostępność często przekłada się bowiem automatycznie na niższe przychody, a i tak głównym motorem napędowym wyników finansowych firmy jest teraz segment sztucznej inteligencji. Jeśli zatem rzeczywiście głównym celem było podbicie cen, to był to krok, który wcale nie musi się w ostatecznym rozrachunku opłacać.

Źródło: WCCFTech