Test karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti - Mocno okrojony następca GeForce RTX 3060 Ti. Najsłabsza wersja Ada Lovealce

Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti wiele miesięcy przed faktyczną premierą wzbudzała sporo najróżniejszych emocji, wśród których nie brakowało sceptycznych opinii odnośnie tańszych odmian Ada Lovelace. Mówimy bowiem w segmencie będącym jednym z najpopularniejszych w praktycznie każdej kolejnej generacji, co powoduje wzmożone zainteresowani potencjalnych klientów. Niemniej z wielką popularnością wiąże się wielka odpowiedzialność, aby dostarczyć produkt po prostu spełniający oczekiwania... Tymczasem NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti wykonuje jeden krok naprzód i przynajmniej dwa wstecz, co zapewne rozczaruje osoby spodziewające się progresu względem poprzednika.

Autor: Sebastian Oktaba

Rodzina kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000 bazuje na architekturze Ada Lovelace, która przeszła szereg usprawnień względem Ampere napędzającego serię GeForce RTX 3000. Przede wszystkim dołożono znacznie więcej pamięci Cache L2, przebudowano bloki GPC, wprowadzono jednostki Tensor 4. generacji oraz jednostki RT 3. generacji. Celem nadrzędnym producenta było zmaksymalizowanie wydajności śledzenia promieni i usprawnienie techniki DLSS. Właśnie tutaj dokonano najpoważniejszych modyfikacji, bowiem DLSS 3 będzie nie tylko upscalować obraz, ale również zwielokrotniać ilość klatek animacji niwelując jednocześnie bottleneck za strony procesora. DLSS 3 działa jednak wyłącznie na układach Ada Lovelace, ponieważ wymaga nowych jednostek obliczeniowych zintegrowanych w Tensorach 4. generacji. Zastosowano również 5 nm litografię TSMC pozwalającą upchnąć 2,5x więcej tranzystorów na zbliżonej powierzchni, a dodatkowo uzyskać wysokie taktowania. Względem poprzedników można oczekiwać 60-70% wzrostu wydajności w rasteryzacji, nawet 100% w śledzeniu promieni oraz 100-400% w DLSS.

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti przeszedł mocną terapię odchudzającą względem poprzednika. Wszystkiego jest tutaj niestety mniej...

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti powstał na maleńkim rdzeniu, posiadającym wprawdzie 30% więcej tranzystorów od NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, jednak specyfikacja techniczna wygląda bardzo skromnie. Omawiany układ dysponuje mniejszą ilością jednostek cieniujących, teksturujących i renderujących. Podobnie sytuacja wygląda z tensorami oraz akceleratorami ray tracingu, aczkolwiek tutaj mówimy o jednostkach nowszej generacji, które faktycznie nadrabiają efektywnością. Mimo wszystko, pod względem czystych liczb rdzeniowi napędzającemu NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti zdecydowanie bliżej do NVIDIA GeForce RTX 3060, aniżeli NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti. Jeszcze skromniej przedstawia się podsystem pamięci, gdzie producent zachował VRAM na poziomie 8 GB, aczkolwiek planuje wypuścić też wersję 16 GB (odczuwalnie droższą). Jednak co gorsza, zamiast 256-bitowej magistrali zastosowano 128-bitową, a dodatkowo PCI-Express 4.0 obcięto do wartości x8. NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti został więc potężnie wykastrowany, niemalże śpiewając falsetem po wyjęciu z pudełka.

RTX 4060 Ti RTX 3060 Ti RTX 4060 RTX 3060 Architektura Ada Lovelace Ampere Ada Lovelace Amprere Układ graficzny AD106 GA106 AD107 GA106 Litografia 5 nm 8 nm 5 nm 8 nm Rozmiar rdzenia 190 mm² 392 mm² 190 mm² 276 mm² Tranzystory 23 mld 17 mld 23 mld 12 mld Jednostki SP 4352 4864 3072 3584 Jednostki TMU 136 152 96 112 Jednostki ROP 48 80 48 48 Jednostki RT 34 38 24 28 Jednostki Tensor 136 152 96 112 Taktowanie bazowe 2310 MHz 1410 MHz 1830 MHz 1320 MHz Taktowanie boost 2535 MHz 1665 MHz 2460 MHz 1777 MHz Taktowanie pamięci 18000 MHz 14000 MHz 17000 MHz 15000 MHz Ilość pamięci 8 GB 8 GB 8 GB 12 GB Typ pamięci GDDR6 GDDR6 GDDR6 GDDR6 Szyna pamięci 128-bit 256-bit 128-bit 192-bit Przepustowość 288 GB/s 448 GB/s 272 GB/s 360 GB/s Interfejs PCI-E 4.0 x8 PCI-E 4.0 x16 PCI-E 4.0 x8 PCI-E 4.0 x16 Współczynnik TGP 160 W 200 W 115 W 170 W Cena startowa 399 USD 399 USD 299 USD 329 USD

Bazowe taktowanie NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti wynosi 2310 MHz, wzrastając w trybie GPU Boost do 2760 MHz. Docelowe częstotliwości nie imponują, a przecież wysokimi fabrycznymi taktowaniami można gdzieniegdzie nadrobić braki sprzętowe. Pamięci pracują z zegarem 18000 MHz, toteż względem poprzednika na 256-bitowej magistrali przepustowość zaliczyła potężny spadek (448 vs 288 GB/s), nawet nie wspominając o NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti posiadającym GDDR6X (608 GB/s). Producent podaje jeszcze w specyfikacji „efektywną przepustowość” na poziomie 554 GB/s, zawdzięczaną solidnemu Cache L2 oraz skutecznej kompresji, aczkolwiek kiedy zabraknie VRAMu żadne sztuczki nie pomogą. Dobrze prezentuje się natomiast współczynnik TGP wynoszący 160 W. Podobnie jak wszyscy reprezentanci rodziny Ada Lovelace, również NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti obsługuje DLSS Frame Generation (DLSS3), którego producent przedstawia jako tzw. killer-feature. Owszem, kilkadziesiąt gier obsługuje to rozwiązanie, niemniej trudno je traktować jako ekwiwalenty dla poczynionych redukcji.