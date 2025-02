NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition - nowe egzemplarze karty także posiadają zmodyfikowane złącza 12VHPWR

Kilka dni temu donosiliśmy o odkryciu zmodyfikowanych złącz 16-pin w kartach graficznych NVIDIA GeForce RTX 4070 Founders Edition. Rozwiązanie miało na celu zwiększyć bezpieczeństwo urządzeń, zwłaszcza w sytuacji niedociśnięcia wtyku do gniazda. Implementacja ta zapożyczała część elementów z nowej rewizji konektora o nazwie 12V-2x6. Wygląda na to, że gniazdo zasilające w modelu GeForce RTX 4090 FE także doczekało się aktualizacji.

Użytkownik Reddita opublikował zdjęcia, z których wynika, że nowo zakupiona karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition także została wyposażona w zmodyfikowane gniazdo 12VHPWR.

Kwestia ta została odkryta przez jednego z użytkowników Reddita. Zaprezentowane przez niego zdjęcia karty GeForce RTX 4090 Founders Edition wskazują na to, że także w tym przypadku zastosowano krótsze piny zasilające. Jest to zatem kolejny model ze zaktualizowanym gniazdem 16-pin. Co warte podkreślenia jednak, najprawdopodobniej nie zaimplementowano tu nowej rewizji złącza, czyli 12V-2x6. To raczej nadal 12VHPWR, ale ze stosownymi modyfikacjami, które powinny ograniczyć liczbę awarii, mogących skutkować stopieniem się konektora.

Ani NVIDIA, ani jej partnerzy (krótsze piny odkryto także na kartach MSI) nie ogłosili oficjalnie, że wprowadzono jakiekolwiek modyfikacje w gniazdach kart dostępnych na rynku. Wygląda na to, że zrobiono to bez specjalnego rozgłosu, ale sam fakt ich dokonania należy ocenić pozytywnie. Krótsze piny powinny ograniczyć ryzyko stopienia się wtyku, jeśli nie jest on prawidłowo dociśnięty do gniazda. Nie byłoby wielkim zaskoczeniem, gdyby okazało się, że wszystkie produkowane odtąd modele kart Ada Lovelace ze złączem 16-pin będą cechowały się zaktualizowaną wersją konektora 12VHPWR lub rewizją 12V-2x6.

