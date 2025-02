NVIDIA GeForce RTX 4070 Founders Edition - karta graficzna została wyposażona w gniazdo przypominające rewizję 12V-2x6

Ostatnio informowaliśmy o nowej rewizji wtyczki 16-pin, która jest wykorzystywana do zasilania wyżej pozycjonowanych modeli kart graficznych z rodziny Ada Lovelace. Okazuje się, że rozwiązanie mogło bez rozgłosu zadebiutować już częściowo na rynku. Na jednym z serwisów internetowych opublikowano porównanie, z którego wynika, że pewne elementy gniazda 12V-2x6 trafiły już między innymi do kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4070 Founders Edition.

Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4070 Founders Edition została wyposażona w gniazdo zawierające elementy nowego złącza 12V-2x6. Wskazuje na to konstrukcja czterech dodatkowych pinów.

Nowy konektor oferuje szereg zmian, ale jedną z najważniejszych jest brak możliwości uruchomienia karty graficznej w sytuacji niedociśnięcia wtyku. Jak wynika ze zdjęć porównawczych opublikowanych przez serwis igor’sLAB, elementy nowego gniazda zostały już zastosowane przez NVIDIĘ w jednym z autorskich modelów GPU Ada Lovelace. Na fotografiach zestawiono GeForce RTX 4070 FE i GeForce RTX 4080 FE. Można zauważyć drobne różnice konstrukcyjne w złączu zasilającym. W przypadku tego pierwszego modelu, cztery dodatkowe piny w dolnej części gniazda są wyraźnie cofnięte względem krawędzi. Różnica zamyka się zapewne w zapowiadanych 1,25 mm, ale na zbliżeniu jest wyraźnie widoczna.

Co ciekawe, podobna modyfikacja występuje w karcie graficznej MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio. Widać to zwłaszcza na zestawieniu tego modelu ze starszym GPU MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Trio, które używa tradycyjnego gniazda 12VHPWR. Zaprezentowana w nowszym modelu wersja złącza nosi jednak oznaczenie H+. Mogłoby to wskazywać, że mamy tutaj do czynienia z jakimś zmodyfikowanym wariantem zwykłego gniazda 16-pin. Rewizja 12V-2x6 będzie nosiła bowiem oznaczenie H++. Według informacji portalu, nowe konektory są już produkowane przez niektóre firmy. Otwarte pozostaje pytanie, dlaczego dokonano znaczących modyfikacji dotychczasowych złącz 12VHPWR bez komunikowania tej kwestii publicznie.

Źródło: igor'sLAB