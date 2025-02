NVIDIA GeForce RTX 4000 - 16-pinowe złącze zasilające doczeka się rewizji. Nadchodzi konektor 12V-2x6

Osobom śledzącym na bieżąco nowości sprzętowe nieobce są problemy z topiącymi się wtykami zasilającymi 16-pin. Choć jednym z powodów występowania zjawiska było ich niedociśnięcie do karty graficznej, to wiele wskazuje na to, że problem nie ograniczał się wyłącznie do tej kwestii. Konsorcjum PCI-SIG zapowiedziało rewizję konektora 12VHPWR. Zostanie on zastąpiony przez 12V-2x6 i zaoferuje szereg istotnych zmian, które mają zapewnić większe bezpieczeństwo.

Wtyczka 12VHPWR, wykorzystywana w droższych modelach kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000, zostanie zastąpiona w przyszłości przez konektor 12V-2x6. Ma on między innymi uniemożliwić start GPU w sytuacji niedociśnięcia wtyku do gniazda.

Informacje o nowej rewizji opublikował portal igor'sLAB. Istotny jest niewątpliwe fakt wspierania przez nią urządzeń o wyższym poborze mocy. Dotychczasowy wtyk 12VHPWR obsługiwał sprzęt o poborze sięgającym 600 W (525 W z konektora 16-pin i 75 W ze slotu PCIe). Wartość ta wzrośnie do 675 W (600 W ze złącza zasilającego i 75 W ze slotu rozszerzeń). Wtyk 12V-2x6 dostarcza prąd o natężeniu do 55 A i wspiera minimum 9,2 A na każdy pin, z limitem 30°C T-rise powyżej warunków temperaturowych otoczenia, przy aktywnych 12 punktach kontaktowych. Nie może jednak przekroczyć łącznie wspomnianej średniej wartości 55 A. Producenci nowego konektora muszą spełnić wymogi odnoszące się do powyższych standardów.

Nowe rozwiązanie ma tyle samo punktów kontaktowych, co 12VHPWR, ale dokonano pewnych zmian konstrukcyjnych w złączu oraz wtyku. Ze względów bezpieczeństwa postanowiono zwiększyć o 1,25 mm przestrzeń pomiędzy końcówką czterech dodatkowych pinów a krawędzią. Do prawidłowego funkcjonowania złącza ważne są też punkty kontaktowe Sense0 i Sense1. Ich nowa funkcjonalność ma zapewnić, że w przypadku niedociśnięcia wtyku do gniazda karta graficzna nie będzie działała. Mają też umożliwić zasilanie układów o poborze mocy nie przekraczającym 150 W. Warto też odnotować, że wtyki 12V-2x6 będą wyglądały nieco inaczej od poprzedników. Według dostępnych aktualnie informacji, istnieją dwa warianty, ale różnice pomiędzy nimi nie są nadmiernie znaczące. Sprowadzają się bowiem do zgrubienia obecnego poniżej czterech dodatkowych pinów.

Nowy konektor będzie oznaczony mianem H++. Starsza rewizja będzie korzystała z symbolu H+. Co istotne, 12V-2x6 zapewni wsteczną kompatybilność z dotychczas wykorzystywanym złączem 16-pin. Podana specyfikacja nie jest ostateczna. Serwis igor’sLAB podaje jednak, że mało prawdopodobne, by uległa ona znaczącym zmianom. Czas pokaże czy zmodyfikowane złącze 16-pin rozwiąże całkowicie problemy z topiącymi się wtykami.

