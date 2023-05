NVIDIA GeForce RTX 4090 - wciąż zdarzają się przypadki stopionych wtyczek 16-pin. Problemem nie jest raczej ich niedociśnięcie

Jak wiadomo, do zasilania desktopowych układów graficznych Ada Lovelace z wyższych segmentów cenowych wykorzystywane jest złącze 16-pin. W zeszłym roku głośno było w Internecie o przypadkach stopionych wtyczek tego typu wśród użytkowników GPU NVIDIA GeForce RTX 4090. Sprawa ta w ostatnim okresie ucichła, ale nie oznacza to, że problem całkowicie już nie występuje. Ostatnio na Reddicie pojawiły się co najmniej trzy nowe przypadki takiej awarii.

Wciąż zdarzają się przypadki stopienia przejściówki 16-pin wśród użytkowników kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4090. Dotyczy to jednak wyłącznie modeli wyprodukowanych w 2022 roku.

Trudno oszacować, jak bardzo rozpowszechniony jest ten problem. NVIDIA deklarowała, że dotyczy tylko niewielkiego odsetka użytkowników. Trzeba też pamiętać, że Internet cechuje się własnymi prawami. Bardziej prawdopodobne jest, że ktoś się poskarży na forum, jeśli coś działa nieprawidłowo, niż pochwali w sytuacji, kiedy nie ma żadnych problemów. Niezależnie od tego nowe przypadki stopionych wtyczek 16-pin (12VHPWR) wciąż się zdarzają. Co więcej, wiele wskazuje na to, że problemem nie jest niedociśnięcie ich do karty graficznej.

Jeden z opisywanych przypadków odnosi się do GPU ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090. Do stopienia wspomnianej wtyczki doszło po około sześciu miesiącach użytkowania karty. Użytkownik zapewnia, że została ona prawidłowo zainstalowana, a pomiędzy wtykiem i gniazdem nie było żadnej luki. Co prawda w tym przypadku układ nie był wykorzystywany jedynie do gier. Prowadzono na nim także trening sztucznej inteligencji, w trakcie którego pobór mocy przez kartę oscylował w granicach 350-500 W. Warto odnotować, że ten sam użytkownik korzysta też z modelu firmy GIGABYTE, na którym nie stwierdzono podobnych problemów, ale działa on w oparciu o adapter wyprodukowany przez inną firmę.

Drugi przypadek dotyczy użytkownika, który wykorzystywał swoją kartę MSI GeForce RTX 4090 Suprim Liquid X do gier, modelowania 3D i renderowania. Układ nie był w żaden sposób podkręcony. W trakcie zmiany obudowy zauważono, że wtyczka 16-pin nosi oznaki nadtopienia. Podobnie, jak w poprzednim przypadku, padły zapewnienia, że była ona odpowiednio dociśnięta do gniazda. GPU używano od listopada 2022 roku. Niestety ślady odbarwienia spowodowanego wysoką temperaturą znalazły się w tym przypadku też na samej karcie, choć działa ona teoretycznie ciągle bez zarzutów.

Trzeci opisany ostatnio na Reddicie przypadek jest bardziej nietypowy. Doszło bowiem do nadtopienia wtyków 8-pin od zasilacza Corsair SF750. Warto odnotować, że karta GeForce RTX 4090 FE była tutaj używana z PSU, który jest poniżej minimalnych wymagań (NVIDIA zaleca 850 W). Jest jednak mało prawdopodobne, żeby to było przyczyną opisywanego zjawiska. Jak deklaruje bowiem użytkownik, układ miał nałożony limit zasilania na poziomie 70%, dzięki czemu nie pobierał więcej niż 315 W. Platforma z procesorem AMD Ryzen 5 7600 została zakupiona w grudniu 2022 roku.

NVIDIA deklarowała w listopadzie zeszłego roku, że bada sprawę. Jako najczęstszą przyczynę topienia się wtyków 16-pin podawano ich niedociśnięcie do gniazda karty graficznej. Warto jednak odnotować, że problem dotyczył także bardzo zaawansowanych użytkowników, których ciężko posądzać o taki błąd podczas instalacji GPU. W opisanych ostatnio na Reddicie przypadkach także raczej nie ma mowy o niedociśnięciu wtyczki. Choć problem najprawdopodobniej rzeczywiście leży w przejściówkach, a nie samych kartach graficznych, to należy być ostrożnym nabywając układy GeForce RTX 4090 wyprodukowane w zeszłym roku. Zjawisko dotyczy zapewne niewielkiego odsetka użytkowników, ale wskazane jest w takich przypadkach skorzystanie z przejściówek zewnętrznych producentów.

