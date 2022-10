NVIDIA zbiera wszystkie uszkodzone karty GeForce RTX 4090. Sprawa wadliwych adapterów zasilania 16-pin nabiera rozpędu

Nie milkną echa problematycznych adapterów zasilania 16-pin do kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4090. Dopiero co pisaliśmy o pierwszym zarejestrowanym przypadku uszkodzonego złącza, a tymczasem okazuje się, że sprawa jest nad wyraz poważna i zajmuje się nią już sam producent. NVIDIA poleciła już nawet swoim partnerom zebranie i wysłanie wszystkich uszkodzonych kart RTX 4090, które trafią do szczegółowej analizy.

NVIDIA jeszcze nigdy nie podchodziła tak poważnie do problemów ze swoimi produktami - na podobną reakcję nie można było liczyć nawet w przypadku wadliwych pamięci Micron w kartach graficznych GeForce RTX 2080 Ti.

Nie wiadomo jeszcze, czy uszkodzone układy będą badane w centrali NVIDII lub w innym miejscu, jednak warto zaznaczyć, że NVIDIA jeszcze nigdy nie podchodziła tak poważnie do problemów ze swoimi produktami - na podobną reakcję nie można było liczyć nawet w przypadku wadliwych pamięci Micron w kartach graficznych GeForce RTX 2080 Ti. Jak donosi Igor Wallosek, podobno za wytworzenie omawianych adapterów 16-pin odpowiada firma Astron, która swoją drogą uchodzi za bardzo doświadczoną w tym temacie. Tym bardziej dziwi więc awaryjność wtyczek i występujące luzy, na które skarżą się właściciele kart. Głównym problemem są luty do zbyt cienkich mostków, które mogą się łatwo odłamać przy zbyt dużym nacisku. Wielokrotne podłączanie lub odłączanie teoretycznie nie powinno więc stanowić problemu. Inną kwestią pozostaje zginanie przewodu, które łatwo prowadzi do słabego nacisku na styk, a tym samym zwiększonego poboru mocy i nadmiernego nagrzewania się.

NVIDIA obiecała już wymienić karty RTX 4090 pierwszym poszkodowanym. Inni użytkownicy układów Ada Lovelace nie powinni więc martwić o nieuznanie gwarancji, jednak dopóki sprawa pozostaje nierozwiązana, zaleca się zwracanie większej uwagi na zachowanie karty jak i adaptera w czasie dużego poboru mocy (np. podczas grania). Wydaje się, że na ten moment niezagrożeni są jedynie posiadacze zasilaczy zgodnych ze standardem ATX 3.0 - wtedy nie ma konieczności stosowania złącz 4x 8-pin na 16-pin (12VHPWR). Rozwiązaniem może być też zakup kątowego adaptera, który jest dopiero przygotowywany przez firmę Cablemod. Mamy tylko nadzieję, że poszkodowanych będzie jak najmniej, a sprawa zostanie szybko wyjaśniona i kolejne karty RTX 4090 będą dostarczane z ulepszonymi złączami.

Źródło: Igor’sLAB, VideoCardz, The Verge