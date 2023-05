ASUS ROG STRIX LC GeForce RTX 4090 - producent zaprezentował topową kartę graficzną z systemem chłodzenia cieczą

Układy graficzne z systemami chłodzenia kierowane są najczęściej do entuzjastów sprzętu. Takie rozwiązania zazwyczaj cechują się dobrą wydajnością, co jest niezwykle istotne w przypadku prób podkręcania. Jedną z propozycji z tego segmentu rynku są karty ASUS ROG STRIX LC GeForce RTX 4090. Zastosowano tutaj nie tylko topowe GPU, ale także chłodzenie cieczą typu AIO, które powinno poradzić sobie nawet w bardzo trudnych warunkach.

Podczas projektowania karty użyty został ten sam układ chłodzenia, co w przypadku modelu ASUS ROG STRIX LC GeForce RTX 3090 Ti. Zastosowano identyczny radiator, pompę i wentylatory, a różnica sprowadza się do lepszego układu graficznego. Użytkownik otrzymuje zatem chłodzenie AIO 240 mm z rurkami o długości 560 mm. Radiator wyposażono w dwa wentylatory 120 mm z podświetleniem ARGB. Specjalna płyta chłodząca pokrywa układ graficzny, a także pamięć karty. Konstrukcja zajmuje 2,6 slota, więc jest dosyć kompaktowa, jak na standardy wyżej pozycjonowanych modeli GeForce RTX 4000. Do dyspozycji użytkowników oddano także dwa gniazda PWM.

Jeśli chodzi o specyfikację układu, to jest ona oczywiście z najwyższej półki. Dostępne będą dwa modele: standardowy i fabrycznie podkręcony. Ten pierwszy cechuje się taktowaniem boost na poziomie 2520 MHz w standardowym trybie i 2550 MHz w trybie OC. Wersja podkręcona to z kolei taktowanie boost 2610 MHz w zwykłym trybie i 2640 MHz w trybie OC. Obie karty wyposażono oczywiście w 24 GB pamięci GDDR6X na 384-bitowej szynie. Układ graficzny to najwyższa półka, a zastosowane chłodzenie karty powinno być wydajne i jednocześnie bardzo ciche. Nie podano na razie ceny zaprezentowanych modeli, ale ASUS ROG STRIX 4090 OC kosztuje obecnie w Polsce około 9500 zł. W tym przypadku trzeba będzie na pewno zapłacić odpowiednio więcej.

