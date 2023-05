MSI przygotowało ciekawe rozwiązanie problemu z niedociśniętymi wtyczkami zasilającymi 16-pin

Jakiś czas temu głośno stało się o przypadkach stopionych wtyczek 16-pin, które są wykorzystywane do zasilania układów NVIDIA GeForce RTX 4000 z wyższych segmentów cenowych. Jedną z przyczyn było prawdopodobnie niewystarczające dociśnięcie wtyku do gniazda na karcie graficznej. Firma MSI przygotowała ciekawe i jednocześnie bardzo proste rozwiązanie, dzięki któremu na pierwszy rzut oka będzie można stwierdzić, czy wtyczka jest podłączona prawidłowo.

MSI zaprezentowało kable zasilające z żółtą końcówką 16-pin. W przypadku nieprawidłowego dociśnięcia wtyczki do gniazda, kolorowy element jest wyraźnie widoczny, co pozwala natychmiastowo stwierdzić, czy całość jest prawidłowo podłączona.

Problem występował zwłaszcza w przypadku układów GeForce RTX 4090, które charakteryzują się dosyć wysokim poborem mocy. Częściowym rozwiązaniem może być zastosowanie propozycji firmy MSI, która została zaprezentowana podczas targów Computex 2023. Nie jest to nic wyrafinowanego, to po prostu kabel zwieńczony kolorowym wtykiem. Całość została skonstruowana tak, żeby żółty kolor był widoczny jedynie w sytuacji, gdy wtyczka nie jest odpowiednio dociśnięta do zasilacza lub karty graficznej. Dzięki temu na pierwszy rzut oka widać, czy została ona prawidłowo podłączona.

Żółta wtyczka nie rozwiązuje naturalnie problemu całkowicie. Sam doświadczyłem swojego czasu sytuacji, w których kable zasilające z trudem dało się podłączyć do karty graficznej z powodu dziwnych różnic w wymiarach pomiędzy wtykiem, a gniazdem, wynoszących ułamek milimetra. Dociśnięcie ich w takiej sytuacji graniczyło z cudem. Choć opisywany przypadek dotyczył sprzętu z przeszłych generacji, to teoretycznie nie można całkowicie wykluczyć jego wystąpienia także obecnie. W takim przypadku żółty wtyk niewiele pomoże. Mowa jednak o sprzęcie z niższych segmentów cenowych. Urządzenia z wyższych półek powinny być pozbawione takich niedoskonałości, więc ryzyko ich wystąpienia w przypadku GeForce RTX 4090 i bardzo dobrego zasilacza jest minimalne.

Należy też mieć na uwadze to, że niedociśnięcie wtyków 16-pin nie było prawdopodobnie jedyną przyczyną ich topienia się. Wielu użytkowników dotkniętych zjawiskiem jest bowiem całkowicie przekonanych, że kabel był podłączony prawidłowo. Dlatego propozycja MSI nie rozwiązuje problemu całkowicie. Pozwala jednak zmniejszyć ryzyko jego wystąpienia, co jest godne pochwały. Faktem jest to, że w przypadku czarnej wtyczki trudno na pierwszy rzut oka stwierdzić, czy jest ona w pełni prawidłowo podłączona. Widać to na poniższym materiale wideo. Nie da się wykluczyć, że firma MSI swoim rozwiązaniem zapoczątkowała nowy standard, który zostanie przyjęty także przez innych producentów.

Źródło: VideoCardz, PCWorld