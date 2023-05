MSI Spatium M570 Pro to kolejny pretendent do miana najszybszego nośnika SSD PCIe 5.0

Niedawno pisaliśmy o nośniku TeamGroup T-Force Z54A, który ma szansę w niedalekiej przyszłości zyskać miano najszybszego nośnika SSD, działającego w oparciu o magistralę PCIe 5.0. Będzie on miał jednak groźnych konkurentów i nie jest tu mowa wyłącznie o Crucial T700. Firma MSI opublikowała wyniki testów swojego dysku Spatium M570 Pro, który zostanie wkrótce pokazany podczas targów Computex w Tajpej. Imponuje zwłaszcza szybkość zapisu.

Z najnowszych danych opublikowanych przez firmę MSI wynika, że jej nośnik Spatium M570 Pro będzie oferował szybkość sekwencyjnego odczytu na poziomie 14,2 GB/s. W przypadku zapisu sięgnie ona 12 GB/s.

Sprzęt MSI był już zaprezentowany podczas CES 2023 na początku tego roku, ale nie notował wtedy tak pokaźnych rezultatów. Uzyskano bowiem około 12 GB/s i 10 GB/s - odpowiednio dla sekwencyjnego odczytu i zapisu. Opublikowane ostatnio wyniki podniosły te wartości do blisko 14,2 GB/s i nieco ponad 12 GB/s. Pierwszy z tych rezultatów jest nieco gorszy niż ten, którym pochwaliła się firma TeamGroup, ale w przypadku zapisu mamy do czynienia z najwyższym wynikiem uzyskanym jak dotąd przez konsumencki SSD, działający w oparciu o magistralę PCIe 5.0. Wygląda więc na to, że MSI dokonało w ostatnich miesiącach jakichś optymalizacji w zakresie szybkości swojego dysku.

Co ciekawe, MSI Spatium M570 działa w oparciu o kontroler Phison PS5026-E26, czyli to samo rozwiązanie, które zastosowano w nadchodzącym Crucial T700, ale odmienne od IG5666 użytego w T-Force Z54A. Oznacza to, że oba kontrolery mają zbliżony potencjał i nie jest aktualnie pewne, zastosowanie którego pozwoli dostarczyć na rynek najszybszy nośnik. Trudno powiedzieć też, jak będzie kształtowała się wydajność tych SSD w zwykłych zastosowaniach. Propozycja MSI korzysta z 232-warstwowej pamięci NAND flash, która charakteryzuje się szybkością 2400 MT/s. Sprzęt dostępny będzie w wariantach o pojemności 1 TB, 2 TB i 4TB. Oczywiście nośnik wymaga także odpowiedniego chłodzenia. Będzie on sprzedawany z zainstalowanym fabrycznie radiatorem z komorą parową. Najnowsze zdjęcie udostępnione przez firmę MSI sugeruje, że na rynku pojawi się też dedykowane chłodzenie wyposażone w wentylator.

Źródło: MSI, Tom's Hardware