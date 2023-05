TeamGroup T-Force Z54A ma potencjał, by stać się najszybszym nośnikiem SSD PCIe 5.0 dostępnym na rynku

Najszybszym nośnikiem SSD dostępnym aktualnie na rynku jest Corsair MP700. To wkrótce prawdopodobnie się zmieni za sprawą Crucial T700, do którego premiery zbliżamy się wielkimi krokami. Do wyścigu postanowiła włączyć się także firma TeamGroup, która zaprezentowała dysk T-Force Z54A o rekordowych parametrach pracy. Jeśli wyniki udostępnione przez producenta znajdą potwierdzenie w rzeczywistości, to właśnie ten SSD może wysunąć się na pierwsze miejsce.

Według danych opublikowanych przez producenta, nośnik TeamGroup T-Force Z54A zaoferuje sekwencyjną szybkość odczytu i zapisu na poziomie 14,3 GB/s oraz 11,5 GB/s. Uwagę przykuwa zwłaszcza pierwsza z tych wartości.

Mowa jest oczywiście o sprzęcie działającym w oparciu o magistralę PCIe 5.0. Według opublikowanych informacji, sprzęt TeamGroup będzie oferował sekwencyjną szybkość odczytu danych na poziomie 14,3 GB/s. W przypadku zapisu wyniesie ona 11,5 GB/s. Dla porównania Corsair MP700 może pochwalić się obiema wartościami na poziomie około 10 GB/s. Debiutujący wkrótce Crucial T700 to odpowiednio 12,4 GB/s oraz 11,8 GB/s. W przypadku zapisu T-Force Z54A minimalnie ustępuje zatem powyższemu modelowi, ale jest to różnica stosunkowo niewielka i może zacierać się w przypadku innych testów.

Ciekawostką jest fakt, że nośnik TeamGroup działa na odmiennym kontrolerze niż SSD pozostałych dwóch producentów. Zastosowano tutaj bowiem kontroler IG5666 od firmy InnoGrit. Rozwiązanie to może zatem w praktyce okazać się wydajniejsze od Phison PS5026-E26. Niestety szczegóły dotyczące specyfikacji IG5666 nie są dostępne publicznie. Wiemy jedynie, że kontroler został wykonany w procesie 12 nm i wspiera pamięć NAND o szybkości do 2400 MT/s, co jest wartością identyczną, jak w przypadku rozwiązania Phison. Warto też zauważyć, że zdjęciu znalazł się nośnik pozbawiony jakiegokolwiek radiatora. Jakaś forma chłodzenia będzie jednak niezbędna, dlatego producent zestawił SSD z coolerem AIO wyposażonym w moduł M.2. Na razie nie jest znana jeszcze cena nośnika T-Force Z54A. Zabrakło też bardziej szczegółowych zdjęć.

Źródło: Tom's Hardware, TeamGroup