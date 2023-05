Crucial T700 - nadchodzący nośnik SSD na PCIe 5.0 w wersji bez radiatora znacząco spowalnia podczas dużych obciążeń

Wstępne testy pokazują, że nośnik Crucial T700 może okazać się najszybszym SSD dostępnym na rynku. Standard PCIe 5.0 zapewnia bowiem bezprecedensową na rynku konsumenckim szybkość zapisu i odczytu danych. Ma to jednak swoją cenę. Jest nią przede wszystkim wydzielane ciepło. Producent przygotował dwa warianty, z czego jeden wyposażony został w radiator. Okazuje się, że jakaś forma odprowadzania ciepła jest niezbędna w przypadku tego nośnika.

Nośnik Crucial T700 w wersji bez radiatora może spowalniać pod obciążeniem do szybkości tradycyjnego HDD. Wydzielanie dużej ilości ciepła jest cechą charakterystyczną dysków opartych na PCIe 5.0.

Oficjalna premiera dysku SSD Crucial T700 nastąpi już 30 maja. Jest to propozycja dla osób, które oczekują bezkompromisowej wydajności. Problem mogą mieć ci, którzy zdecydują się na model pozbawiony radiatora. Niemiecki portal ComputerBase przeprowadził odpowiednie testy, z których wynika, że ta wersja nośnika cechuje się bardzo dużym throttlingiem podczas obciążeń za pomocą benchmarku CrystalDiskMark. Temperatura SSD dobiła w tym przypadku do 86 °C, a szybkość odczytu i zapisu obniżyła się do około 100 MB/s. Jest to wynik zbliżony do rezultatów uzyskiwanych za pomocą tradycyjnych HDD, a w niektórych przypadkach nawet gorszy. Throttling nośnika w tych warunkach nie jest czymś zaskakującym, ale powinno to stanowić przestrogę dla osób chcących zaoszczędzić nieco na systemie chłodzenia. Teoretycznie przypadek T700 jest i tak lepszy niż nośnika Corsair MP700, który w takim samym scenariuszu testowym generował błędy, a następnie całkowicie się wyłączał.

Same as @CORSAIR's MP700, @CrucialMemory's upcoming T700 PCIe 5.0 SSD with #PhisonE26 runs hot af w/o a cooler - however, it does not shut down during workloads but throttles down to HDD levels. pic.twitter.com/de22Z58AJw — ComputerBase ️ (@ComputerBase) May 11, 2023

SSD Crucial T700 i Corsair MP700 wykorzystują bardzo zbliżone komponenty. Zastosowano ten sam kontroler Phison PS5026-E26 PCIe 5.0 i pamięć 3D TLC NAND Microna o 232 warstwach. Różnice polegają na zastosowanym firmware. To właśnie stąd bierze się odmienne zachowanie nośników pod dużym obciążeniem. Phison już pracuje nad stosownymi poprawkami oprogramowania dla Corsair MP700, które mają wyeliminować problem wyłączającego się nośnika. Nie zmienia to jednak faktu, że używanie SSD działających w oparciu o PCIe 5.0 bez radiatora, jest praktycznie pozbawione sensu. Obaj producenci wysoce sugerują stosowanie odpowiedniego systemu odprowadzania ciepła. Modele pozbawione chłodzenia trafiły na rynek wyłącznie z myślą o użytkownikach, którzy chcą zamontować własne rozwiązanie tego typu. W przypadku T700 różnica w cenie obu wariantów sięga 30 dolarów i nie ma rozsądnego powodu, by decydować się na oszczędność, o ile ktoś nie planuje instalacji własnego radiatora.

Źródło: Tom's Hardware, ComputerBase