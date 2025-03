NVIDIA GeForce RTX 5050 będzie pierwszym układem Blackwell z pamięcią GDDR6. Wszystko w imię oszczędności

W najbliższym czasie powinniśmy otrzymać oficjalną zapowiedź kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 5060 oraz GeForce RTX 5060 Ti. To kolejne modele oparte na architekturze Blackwell, które otrzymają m.in. pamięć VRAM typu GDDR7. W obecnej generacji powinniśmy jeszcze otrzymać najtańszą propozycję w postaci GeForce RTX 5050. Dla przypomnienia, karta ta nie otrzymała swojego odpowiednika w generacji Ada Lovelace (GeForce RTX 4050 pojawił się wyłącznie w laptopach). Tymczasem w sieci pojawiły się nowe informacje o karcie.

Według najnowszych informacji, karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 5050 jako jedyna z generacji Blackwell (przynajmniej na początku) otrzyma pamięć GDDR6 zamiast GDDR7. Powinno wpłynąć to na nieco niższą cenę.

Według dotychczasowych informacji, karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 5050 ma otrzymać 8 GB pamięci, a współczynnik TDP nie powinien przekraczać 135 W. Ma to być model oficjalnie stający naprzeciwko Intel ARC B580 z generacji Battlemage. Choć karta otrzyma 8 GB VRAM, nastąpi tutaj pewna zmiana względem GeForce RTX 5060, który także ma być wyposażony w taką samą ilość pamięci. O ile wyższej pozycjonowany model otrzyma kości GDDR7 o znacznie wyższej przepustowości, GeForce RTX 5050 zachowa wersję GDDR6.

To wpłynie nie tylko na niższą przepustowość (co przy karcie tej klasy nie powinno robić żadnej różnicy w wydajności w grach), ale również na niższą cenę. Oczekuje się, że GeForce RTX 5050 będzie wyceniony w okolicach od 199 do 249 dolarów, będąc tym samym zdecydowanie najtańszą propozycją z generacji Blackwell. Czy będzie to jednak interesujący model, o tym przekonamy się nie wcześniej niż w kwietniu. To właśnie wtedy GeForce RTX 5050 powinien trafić do sprzedaży, a przynajmniej takimi informacjami dzieli się portal WCCFTech.

Źródło: WCCFTech, Benchlife