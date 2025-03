NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti oraz RTX 5060 mają zostać zapowiedziane w ciągu najbliższych dni. Ale czy warto na nie czekać?

Dotychczasowe premiery kart graficznych GeForce z serii RTX 50 przynosiły nam właściwie tylko rozczarowania. Nowe układy są ledwo mocniejsze od swoich poprzedników, ale poza tym są trudno dostępne i niezwykle drogie. Co więcej, dodatkowym problemem okazują się jeszcze brakujące ROP-y w niektórych egzemplarzach. Trudno być więc optymistą przez coraz bliższym debiutem kolejnych jednostek z tej rodziny.

Według najnowszych wieści NVIDIA poinformowała już swoich partnerów, że karty graficzne GeForce RTX 5060 Ti oraz RTX 5060 zostaną oficjalnie zapowiedziane już w nadchodzącym tygodniu. Jak podaje serwis VideoCardz, stosowne ogłoszenie ma nastąpić 13 marca, aczkolwiek nie wiadomo, czy data ta jest pewna. Z drugiej strony coś jednak musi być na rzeczy, bowiem popularny informator @Zed__Wang (MEGAsizeGPU) potwierdza, że nowe jednostki Blackwell zostaną ogłoszone w ciągu najbliższych 10 dni. Nie ma jednak co liczyć na szybkie pojawienie się nowych kart w sklepach - powinno to nastąpić dopiero w kwietniu.

The RTX5060 family will be released in about 10 days but will be on the shelf a month later.