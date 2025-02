NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti - Nowe szczegóły specyfikacji oraz daty premiery karty graficznej Blackwell

W przyszłym tygodniu do sprzedaży trafi kilka kart graficznych - mowa zarówno o NVIDIA GeForce RTX 5070 jak również AMD Radeon RX 9070 XT oraz Radeon RX 9070. Najbliższe dni będą zatem bardzo ciekawe z punktu widzenia porównania Blackwella oraz RDNA 4. W przypadku NVIDII, następną w kolejce kartą graficzną będzie GeForce RTX 5060 Ti. W sieci pojawiło się kilka nowych szczegółów dotyczących specyfikacji oraz potencjalnej daty premiery, a także okna cenowego.

Według najnowszych informacji, karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti w wersji z 16 GB VRAM zadebiutuje pod koniec marca. Później, bo w kwietniu, pojawi się GeForce RTX 5060 Ti z 8 GB pamięci.

Do nowych informacji o kartach NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti dotarł portal WCCFTech. Redakcja wskazuje, że w pierwszej kolejności (pod koniec marca 2025) w sklepach pojawi się model z 16 GB pamięci GDDR7 (28 Gbps) i na 128-bitowej szynie (tzw. SKU 10). Karta ta wykorzysta PCB PG152 z rdzeniem Blackwell GB206. Wykorzystanie szybszych kości GDDR7 na 128-bitowej magistrali pozwoli na uzyskanie przepustowości rzędu 448 GB/s (55% wyższa w porównaniu do GeForce RTX 4060 Ti z tą samą szyną pamięci).

Dopiero w kwietniu do sprzedaży trafi drugi wariant GeForce RTX 5060 Ti, tym razem wyposażony w 8 GB pamięci GDDR7 (SKU 15). Specyfikacja rdzenia GB206, w tym także szyny pamięci i przepustowości, powinna być identyczna dla obu wariantów karty. Taki sam będzie także współczynnik TDP, wynoszący 180 W. W porównaniu do GeForce RTX 4060 Ti 16 GB będzie on o 15 W wyższy, natomiast w porównaniu do GeForce RTX 4060 Ti 8 GB - o 20 W wyższy. Niestety, szczegóły rdzenia GB206 oraz taktowania układu graficznego pozostają nieznane. Ceny kart mają się zamknąć w przedziale od 400 do 500 dolarów.

Źródło: WCCFTech