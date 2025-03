Karta graficzna AMD Radeon RX 9060 XT pojawi się w dwóch wersjach, podobnie jak NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti

Już jutro pojawią się pierwsze testy kart graficznych AMD Radeon RX 9070 XT oraz Radeon RX 9070. Ich sprzedaż ruszy natomiast dzień później, a ceny rozpoczynać się będą od odpowiednio 599 oraz 549 dolarów. Wiemy jednak, że firma planuje kolejne premiery i już w drugim kwartale roku doczekamy się debiutu serii Radeon RX 9060. W sieci pojawiły się pierwsze informacje na temat mocniejszego z wariantów - Radeon RX 9060 XT.

Z najnowszych doniesień wynika, że karta graficzna AMD Radeon RX 9060 XT trafi do sprzedaży w dwóch wersjach - z 16 oraz 8 GB VRAM. Podobną praktykę zastosuje NVIDIA przy modelu GeForce RTX 5060 Ti.

AMD dotychczas nie zdradzało żadnych szczegółów specyfikacji kart z serii Radeon RX 9060. Jedyne co wiemy z lakonicznej prezentacji dla mediów ze stycznia, to fakt że karty te miałyby rywalizować z modelami GeForce RTX 5060 oraz GeForce RTX 5060 Ti. Wygląda na to, że oprócz upodobnionej nazwy, będzie więcej podobieństw pomiędzy nadchodzącymi kartami. W sieci pojawiły się informacje wskazujące, jakoby Radeon RX 9060 XT (mocniejszy wariant) miałby zadebiutować w dwóch wersjach - z 16 oraz 8 GB pamięci VRAM (GDDR6 w tym wypadku).

Takie modele miałby przygotować Acer, który opracowuje niereferencyjne układy Predator Bifrost RX 9060 XT OC 16G oraz Predator Bifrost RX 9060 XT OC 8G. Podobnie jak NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti, w obu przypadkach otrzymalibyśmy pamięć operującą na 128-bitowej magistrali. Z kolei takie pozycjonowanie oferty wskazuje, że podstawowy Radeon RX 9060 powinien zadebiutować wyłącznie w wersji z 8 GB VRAM (tak jak GeForce RTX 5060).

Źródło: VideoCardz