Karta graficzna AMD Radeon RX 9060 zadebiutuje w drugim kwartale tego roku. Szykuje się konkurencja dla GeForce RTX 5060

W piątek firma AMD oficjalnie zaprezentowała karty graficzne Radeon RX 9070 XT oraz Radeon RX 9070. Nowości zostały oparte na architekturze RDNA 4, która została znacząco przebudowana pod kątem wydajności w Ray Tracingu oraz z wykorzystaniem algorytmów AI (pełna obsługa skalowania FSR 4, bazującego na uczeniu maszynowym). Obie karty zadebiutują już 6 marca w sklepach, ale to nie koniec nowości związanych z RDNA 4. AMD potwierdza bowiem zbliżający się pomału debiut kolejnego modelu.

AMD oficjalnie potwierdza, że karta graficzna Radeon RX 9060 zadebiutuje w drugim kwartale 2025 roku. Spodziewamy się rozwiązania konkurencyjnego przynajmniej dla GeForce RTX 5060, a być może także i dla RTX 5060 Ti.

Karty graficzne AMD Radeon RX 9070 XT oraz Radeon RX 9070 mają szansę zaoferować dobrą relację ceny do wydajności (zarówno w rasteryzacji jak i z wykorzystaniem Ray Tracingu). Producent układów graficznych, we współpracy z firmami przygotowującymi niereferencyjne konstrukcje kart, miał zadbać o odpowiednią dostępność w sklepach. Liczymy, że podobnie przygotowywana jest premiera Radeona RX 9060. AMD potwierdza bowiem, że debiut tej karty nastąpi w drugim kwartale roku. Nie będziemy zatem przesadnie długo czekać na kolejny wariant RDNA 4, tym razem w bardziej przystępnej formie.

Przypominając sobie jeden ze slajdów AMD ze stycznia (podajemy go poniżej), producent miałby zaplanować przynajmniej dwa modele z serii Radeon RX 9060. Ich wydajność powinna się plasować gdzieś pomiędzy Radeonem RX 7600 oraz Radeonem RX 7800 XT. Byłyby to zatem przystępniejsze konstrukcje do grania przede wszystkim w rozdzielczości Full HD. Jeśli natomiast nadchodzące Radeony RX 9070 XT oraz RX 9070 będą faktycznie konkurować z GeForce RTX 5070 Ti oraz RTX 5070, wówczas taki Radeon RX 9060 mógłby rywalizować z GeForce RTX 5060 oraz być może nawet GeForce RTX 5060 Ti. Karty najpewniej dostałyby także obsługę FSR 4 z racji obecności odpowiednich rdzeni AI 3. generacji. Jedno jest pewne - generacja RDNA 4 na pewno nie zakończy się na dwóch GPU, które dotychczas zaprezentowano.

Źródło: AMD