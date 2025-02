AMD FSR 4 oficjalnie zaprezentowane. Ponad 30 gier na premierę ze wsparciem i dostępność tylko dla układów RDNA 4

Dzisiaj AMD oficjalnie prezentuje karty graficzne Radeon RX 9070 XT oraz Radeon RX 9070. Są to pierwsze modele oparte na architekturze RDNA 4, w którym zaimplementowano nie tylko nowe rdzenie RT (3. generacja), ale również nowe jednostki do obliczeń AI (2. generacja). Jedną z nowości dla kart graficznych Radeon RX 9000 jest pełna obsługa techniki FSR 4. Ta również została dzisiaj zaprezentowana i znamy szczegóły jej działania, a także listę wspieranych gier.

AMD oficjalnie prezentuje technikę FSR 4, bazującą na uczeniu maszynowym. Rozwiązanie będzie dostępne wyłącznie dla układów RDNA 4 i nie ma obecnie planów na poszerzenie wsparcia dla innych generacji.

Podczas prezentacji, firma AMD raz jeszcze podkreśliła że technika FSR 4 została zaprojektowana z myślą o układach RDNA 4 i obecnie tylko te karty oferują wystarczającą wydajności rdzeni AI do poprawnej obsługi skalowania. Oparte zostało tym razem na uczeniu maszynowym, a do trenowania modeli AI wykorzystywane są serwery z procesorami AMD EPYC oraz akceleratorami AMD Instinct. FSR 4 to jednak nie tylko skalowanie rozdzielczości, ale również redukcja input lagu za pomocą funkcji Radeon Anti-Lag 2. Opcjonalnie można także skorzystać z generatora klatek (Fluid Motion Frames w najnowszej wersji 2.1). Technika AMD FSR 4 ma przynieść wyraźną poprawę jakości obrazu po skalowaniu - dotyczy to nie tylko szczegółowości, ale również znaczącej redukcji ghostingu.

Bazą dla AMD FSR 4 jest API FSR 3.1, a więc potwierdza się informacja sprzed kilku tygodni. Implementacja FSR 4 będzie znacznie szybsza w grach, które domyślnie mają już działający FSR 3.1. Tak naprawdę gracze otrzymują tutaj narzędzie bardzo podobne do DLSS Override w aplikacji NVIDIA. Jeśli jakaś gra posiada FSR 3.1, ale nie ma jeszcze oficjalnego wsparcia dla FSR 4, gracz może sam włączyć odpowiednią funkcję w oprogramowaniu AMD Software, dzięki czemu otrzyma dostęp w takiej grze do skalowania opartego na uczeniu maszynowym. Niektóre zaprezentowane przykłady skalowania (w trakcie wcześniejszego pokazu dla mediów) udowadniają, że nowy FSR 4 w trybie Performance będzie w stanie zaoferować lepszą jakość obrazu niż FSR 3.1 w trybie Quality.

AMD FSR 4 na premierę będzie dostępny w ponad 30 grach, takich jak Call of Duty Black Ops 6, God of War Ragnarok, Hozion Zero Dawn oraz Forbidden West, Kingdom Come Deliverance II, The Last of Us: Part I, Ratchet & Clank: Rift Apart, Marvel's Rivals, Warhammer 40K: Space Marine II, Marvel's Spider-Man Remastered, Marvel's Spider-Man Miles Morales, Marvel's Spider-Man 2 czy Until Dawn Remake. W ciągu tego roku lista poszerzy się o ponad 75 tytułów.

Przy okazji debiutu techniki FSR 4, firma AMD zapowiedziała także, że w nowej wersji sterowników AMD Software będzie od teraz możliwość włączenia generatora klatek Fluid Motion Frames w wersji 2.1. Dotyczy to osobnej wersji generatora, którą można włączyć w dowolnej grze, nawet jeśli ta nie posiada natywnego wsparcia dla FSR 3 lub nowszej. AMD Fluid Motion Frames 2.1 z poziomu sterownika ma charakteryzować się wyższą szczegółowością detali oraz znacznie zredukowanym ghostingiem w stosunku do AFMF 2. Funkcja ta, będąca częścią HYPR-RX, będzie dostępna dla układów Radeon RX 6000, Radeon RX 7000, Radeon RX 9070 (XT) oraz procesorów AMD Ryzen AI 300.

