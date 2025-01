AMD FSR 4 przetestowany w grze Ratchet & Clank: Rift Apart. Nowa wersja oferuje zauważalnie lepszą jakość skalowania

Podczas ostatniej prezentacji firmy AMD, w trakcie targów CES 2025 w Las Vegas, zabrakło jakichkolwiek informacji na temat architektury RDNA 4, kart graficznych Radeon RX 9000 czy techniki FSR 4. Finalnie firma wytłumaczyła to faktem ograniczonego czasu na prezentację. Koniec końców dostaniemy (być może już całkiem niedługo) osobny pokaz, skupiający się wyłącznie na możliwościach RDNA 4. Co ciekawe, wstępną ocenę techniki FSR 4 można było przeprowadzić na stoisku AMD na targach CES. Wnioski są co najmniej ciekawe.

Redakcja Digital Foundry sprawdziła wstępnie możliwości techniki AMD FSR 4 na przykładzie gry Ratchet & Clank: Rift Apart. Podobnie jak DLSS 4, także FSR 4 oferuje zauważalną poprawę jakości skalowania.

Ekipa z Digital Foundry miała możliwość sprawdzenia na stoisku gry nowej wersji techniki AMD FSR (określanej hasłem AMD Research Project). Na dwóch komputerach obok siebie odpalono grę Ratchet & Clank: Rift Apart. Jeden PC miał aktywną technikę FSR 3.1, drugi natomiast - FSR 4. Okazuje się, że już teraz FSR 4 odznacza się wyraźnie lepszą jakością skalowania. Poprawiono nie tylko samą szczegółowość obrazu, ale bardzo mocno zredukowano efekty migotania ekranu czy shimmeringu. Dobrze to widać na czerwonym dywanie, przewijającym się kilkukrotnie w materiale wideo. Czasami jednak wciąż widoczny był ghosting na drobnych obiektach, poruszających się szybko na ekranie.

Choć Digital Foundry wskazuje, że FSR 4 raczej nie zaprezentuje lepszej jakości skalowania niż DLSS 4, to poprawa widoczna będzie gołym okiem. Co natomiast z tematem dostępności FSR 4? Jak wiadomo, nowa wersja korzysta z uczenia maszynowego, czym bardzo mocno odbiega od wcześniejszych implementacji. Na jednym z udostępnionych, dla mediów, slajdów, pojawiła się informacja o wsparciu tylko dla układów RDNA 4. Informacja ta ponownie została potwierdzona przez Franka Azora w jednym z wywiadów (link prowadzi do konkretnego momentu rozmowy, dotyczącej techniki FSR 4 - warto ustawić sobie tłumaczenie napisów na angielski, ponieważ wywiad przeprowadzono w języku hiszpańskim) w trakcie targów CES. Z tego co można było usłyszeć, tylko układy RDNA 4 dysponują odpowiednimi możliwościami technologicznymi, by w pełni obsłużyć upscaling FSR 4, wykorzystujący algorytmy AI. Wsparcia dla starszych generacji RDNA w tym wypadku raczej nie przewidujemy.



AMD FSR 4 ma znacznie ograniczać migotanie ekranu i efekt shimmeringu, a także odznaczać się wyższym poziomem szczegółowości w porównaniu do FSR 3.1

