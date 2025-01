AMD Radeon RX 9070 XT - wyniki wydajności w 3DMarku są bardzo obiecujące. Topowa karta RDNA 4 może otrzymać atrakcyjną cenę

Choć wielu entuzjastów komputerowych do dziś nie kryje oburzenia z powodu braku konkretnej zapowiedzi kart graficznych Radeon RX 9070 (XT), to jednak niewykluczone, że ostatecznie Czerwoni sprawią wszystkim miłą niespodziankę. W sieci pojawiły się bowiem najnowsze przecieki pokazujące wydajność modelu RX 9070 XT w 3DMarku. Co więcej, sporo mówi się o zaskakująco niskiej cenie tego układu. Czyżby NVIDIA miała już powody do niepokoju?

Uśredniając wyniki z 3DMarka można przyjąć, że Radeon RX 9070 XT zapewni wydajność na poziomie GeForce'a RTX 4080 lub RTX 4070 Ti SUPER. Jeśli przecieki się potwierdzą, referencyjne wersje karty będą kosztowały zaledwie 479 dolarów.

Wygląda na to, że AMD ciągle pracuje nad ostateczną formą omawianej jednostki. Na forum Chiphell pojawiła się bowiem informacja, że producent za pomocą nowego oprogramowania zwiększył jej pobór mocy (TBP). Poniżej znajdziecie informację, że maksymalnie układ jest teraz w stanie pobrać 329 W mocy. Zrzut ekranu z programu CPU-Z zdradza nam natomiast, że Radeon RX 9070 XT to karta graficzna wyposażona w rdzeń Navi 48 wyposażony w 4096 procesorów strumieniowych. Układ pracuje z bazowym taktowaniem 2520 MHz, jednak w trybie Boost może rozpędzić się do 3060 MHz. Warto zwrócić też uwagę na 16 GB VRAM-u GDDR6 na magistrali 256-bit. Efektywne taktowanie pamięci wynosi 20 144 Mbps.

Przejdźmy teraz do wydajności Radeona RX 9070 XT. Karta została przetestowana w 3DMarku Time Spy oraz Speed Way. W tym pierwszym środowisku układ RDNA 4 uzyskał 14 558 pkt, co jest bardzo obiecującym wynikiem. Dla porównania Radeon RX 7900 XTX wykręcił w tym teście 15 260 pkt, GeForce RTX 4080 SUPER - 14 061, a RTX 4080 - 13 305 pkt. Nowy model RDNA 4 jest bardzo blisko topowej karty RDNA 3 również w Speed Wayu. Wynik RX-a 9070 XT to 6345 pkt, a RX-a 7900 XTX - 6348 pkt. W tym teście wspomniane jednostki Ada Lovelace okazują się już wydajniejsze (dla przykładu, RTX 4080 wykręcił 6948 pkt), choć nowy Radeon i tak jest na poziomie RTX-a 4070 Ti SUPER (6388 pkt). Nie mamy tylko 100-procentowej pewności, czy faktycznie chodzi tu o nową kartę RDNA 4, bowiem w kilku miejscach widoczne jest oznaczenie karty jako "Radeon RX 7800 XT".

Jak długo będziemy czekać na oficjalną zapowiedź? Według przecieków z forum Chiphell wszystko stanie się jasne już 22 stycznia, aczkolwiek nie wiemy jeszcze, czy tego dnia pojawią się już pierwsze recenzje. Na koniec mamy jeszcze plotkę nt. ceny karty. Jak twierdzi @9550pro, Radeon RX 9070 XT w referencyjnej wersji ma kosztować tylko 479 dolarów. Wersje autorskie od partnerów AMD powinny być wyceniane na ok. 549 dolarów. Co ciekawe, dokładnie tyle samo wynosi cena sugerowana kart GeForce RTX 5070. Jeśli więc te dane się potwierdzą, szykuje się ciekawa walka o portfele klientów. Na ten moment musimy czekać jednak na kolejne informacje.

9070XT Price rumor



AMD Reference card: 479 dollar

AIB: ~549 dollarhttps://t.co/OrcKpU3NRc — HXL (@9550pro) January 9, 2025

Źródło: VideoCardz, Chiphell, @9550pro