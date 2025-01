AMD Radeon RX 9070 (XT) - przegląd niereferencyjnych kart graficznych od firm ASUS, Gigabyte i PowerColor

Wiemy już, że Radeon RX 9070 XT to najwyżej pozycjonowana karta graficzna AMD oparta na architekturze RDNA 4, choć oczywiście wielka szkoda, że producent nie zdecydował się podzielić specyfikacją czy ceną tego układu. Wygląda na to, że Czerwoni podjęli taką decyzję w ostatniej chwili, bowiem mamy sytuację, w której partnerzy AMD chwalą się autorskimi wersjami Radeonów, o których właściwie nic oficjalnie nie wiadomo...

Do tej pory tylko trzy firmy zapowiedziały swoje autorskie wersje nowych Radeonów. Wśród nich nie zabrakło rzecz jasna ASUS-a, który - co ciekawe - jako jedyny potwierdził, że karty graficzne RDNA 4 będą wyposażone w 16 GB pamięci VRAM. Producent ten szykuje już modele z serii TUF oraz PRIME. Pierwsza z nich raczej nie wymaga szerszego opisu - możemy spodziewać się znajomego designu oraz trzech wentylatorów pracujących w trybie półpasywnym. Co ważne, karty te mają otrzymać przełącznik Dual-BIOS (jako pierwsze Radeony od ASUS-a), a zamiast tradycyjnej pasty termoprzewodzącej zastosowane mają być podkładki termiczne. Innym modelem firmy ASUS ma być Radeon RX 9070 (XT) PRIME. Udostępniona grafika zdradza, że model ten będzie miał trzy klasyczne 8-pinowe złącza zasilania. Współczynnik TDP kart nie jest znany, ale do poprawnego działania niezbędny ma być zasilacz o mocy 750 W lub większej.

ASUS TUF OC Radeon RX 9070 (XT)

ASUS PRIME Radeon RX 9070 (XT)

Firma Gigabyte pochwaliła się dwoma modelami RX 9070 (XT). Jeden z nich to AORUS ELITE wyróżniający się efektownym 3-slotowym chłodzeniem WindForce z trzema wentylatorami z efektem RGB Halo. Na pokładzie mamy tu m.in. trzy porty zasilania 8-pin, żel termoprzewodzący klasy serwerowej, Dual-BIOS, a także po dwa złącza DisplayPort i HDMI. Drugi przedstawiony układ Gigabyte'a to Gaming OC, który cechuje się nieco skromniejszym, choć nadal masywnym chłodzeniem. Na pokładzie mamy już "tylko" dwa złącza zasilania 8-pin. Poza tym nadal czekamy na szerszą prezentację firmy PowerColor. Producent ten udostępniał już grafiki nowych modeli z serii Red Devil, Reaper czy Hellhound, dlatego wiemy już, że nowe produkty nie powinny znacząco różnić się od poprzednich (przynajmniej pod kątem wizualnym), aczkolwiek nadal nie przedstawiono nam kolejnych modeli. Kto wie, być może PowerColor czeka najpierw na ruch ze strony AMD?

Gigabyte AORUS Radeon RX 9070 XT ELITE

Gigabyte Radeon RX 9070 (XT) Gaming OC

New AMD Radeon RX 9070 XT GPUs from @GIGABYTEUSA! pic.twitter.com/qJlqaNGjI6 — Paul's Hardware (@paulhardware) January 7, 2025

Speed of Light. The Hellhound is ready to strike.

Can your game keep up with the speed of the Hellhound? pic.twitter.com/bdFj2A3Sej — PowerColor (@PowerColor) January 5, 2025

The Devil's Glory, Burning Within the Crystal. Will you unleash the devil's glory? pic.twitter.com/SXysdt5qGw — PowerColor (@PowerColor) January 4, 2025

Źródło: VideoCardz, @paulhardware