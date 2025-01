AMD Navi 48 - rdzeń dla kart graficznych Radeon RX 9070 (XT) jest nieco większy od układu NVIDIA AD103

Niedawna "zapowiedź" kart graficznych Radeon RX 9070 XT i Radeon RX 9070 okazała się niezwykle rozczarowująca. I nie chodzi tutaj o możliwości tych modeli - rzecz w tym, że prawie nic nie wiemy o tych jednostkach. A wszystko wskazywało na to, że będziemy mieli do czynienia z pełnoprawną prezentacją, bowiem swoje niereferencyjne wersje wystawiali już niektórzy producenci. Co więcej, nawet sam rdzeń Navi 48 został szerzej pokazany publiczności...

Wygląda na to, że rdzeń Navi 48 ma nieco większą powierzchnię od rdzenia AD103 zasilającego karty GeForce RTX 4080 (SUPER). To może wydać się nieco zaskakujące, bowiem raczej nie możemy oczekiwać wydajności na tym samym poziomie...

Serwis Tom's Hardware udostępnił zdjęcie kilku najnowszych produktów Czerwonych, w tym m.in. procesorów Fire Range, Strix Halo czy Krackan Point. Co jednak najciekawsze, wśród nich znalazł się również układ graficzny Navi 48 mający zasilać nadchodzące karty graficzne Radeon RX 9070 (XT). Szczęśliwie się złożyło, że układ ten wylądował nieopodal desktopowego AMD Ryzena 9 9950X3D. Skoro więc znane są wymiary tego chipu, jeden z użytkowników portalu X (Twitter) o nicku @hjc4869 postanowił oszacować powierzchnię rdzenia Navi 48. Wygląda na to, że wynosi ona ~390 mm².

Taki rozmiar rdzenia może wydać się nieco zaskakujący. Dla porównania, Navi 32 zasilający karty graficzne Radeon RX 7700 XT i RX 7800 XT zajmuje ok. 346 mm², Navi 31 dla kart RX 7900 - 529 mm², a NVIDIA AD103 dla jednostek GeForce RTX 4080 i RTX 4080 SUPER - ok. 379 mm². Navi 48 zajmuje zatem dosyć sporą powierzchnię, a przecież nawet sam producent zakłada, że nie powinniśmy oczekiwać rewolucji wydajnościowej - udostępniony przez AMD slajd pokazuje, że nowe Radeony będą na poziomie co najwyżej GeForce'a RTX 4070 Ti lub Radeona RX 7900 XT. Mamy jednak nadzieję, że w praktyce nie będzie to mieć znaczenia i nowe układy AMD okażą się godne uwagi (choć tutaj wiele zależy od ostatecznych cen).

