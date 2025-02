AMD Radeon RX 9070 XT oraz Radeon RX 9070 - Specyfikacja, cena i wydajność kart graficznych RDNA 4

Karty graficzne AMD Radeon RX 9070 XT oraz Radeon RX 9070 miały być początkowo zaprezentowane na targach CES 2025 w Las Vegas. Finalnie do pokazu kart i architektury RDNA 4 nie doszło, a sama premiera została nieco odłożona w czasie, by lepiej dopracować zarówno warstwę software jak również upewnić się co do odpowiedniej dostępności kart w sklepach. Teraz w końcu przyszła pora na oficjalną prezentację kart, pod kątem specyfikacji, wydajności oraz cen.

Firma AMD w końcu oficjalnie prezentuje karty graficzne Radeon RX 9070 XT oraz Radeon RX 9070. Układy RDNA 4 trafią do sprzedaży 6 marca w cenach MSRP wynoszących odpowiednio 599 i 549 dolarów. Oczywiście końcowe ceny będą w dużej mierze uzależnione od konkretnych modeli kart niereferencyjnych, które będą oferowane w sprzedaży.

AMD Radeon RX 9070 XT bazuje na rdzeniu NAVI 48 XTX w swoim pełnym, nieobciętym wariancie. Korzysta zatem ze wszystkich 64 bloków CU, 4096 procesorów strumieniowych, 128 ROP-ów, 64 rdzeni RT 3. generacji oraz 128 rdzeni AI 2. generacji. Zarówno przy rdzeniach RT i AI zostało podkreślone, że to są sprzętowe jednostki do akceleracji wybranych typów obliczeń. Radeon RX 9070 XT charakteryzuje się taktowaniem Game na poziomie 2400 MHz, które w trybie GPU Boost może poszybować do 2970 MHz. W takich warunkach, teoretyczna moc obliczeniowa FP32 wynosi 48.7 TFLOPS. Producent podaje również moc AI TOPS dla liczb całkowitych. W środowisku INT8 jest to 779 TOPS, natomiast INT4 - 1557 TOPS. Warto podkreślić, że mowa tutaj o liczbach całkowitych a nie zmiennoprzecinkowych (FP8 / FP4), więc tych wartości nie można w sposób bezpośredni porównać do tego, co NVIDIA prezentuje dla swojej generacji Blackwell. W przyszłości jednak układy RDNA 4 mają się jednak doczekać pełnej obsługi dla FP8, co zostało zapowiedziane już przez firmę AMD.

AMD Radeon RX 9070 XT AMD Radeon RX 9070 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti NVIDIA GeForce RTX 5070 Architektura RDNA 4 RDNA 4 Blackwell Blackwell Litografia TSMC N4P (4 nm) TSMC N4P (4 nm) TSMC 4N (5 nm) TSMC 4N (5 nm) Rdzeń NAVI 48 XTX NAVI 48 XT GB203-300 GB205-300 Powierzchnia 357 mm² 357 mm² 378 mm² 263 mm² Tranzystory 53.9 mld 53.9 mld 45.6 mld 31 mld Bloki CU / SM 64 56 70 48 Jednostki FP32 4096 3584 8960 6144 ROP 128 128 96 64 TMU 256 224 280 192 Rdzenie RT 64 56 70 48 Rdzenie AI 128 112 280 192 Taktowanie bazowe 2400 MHz (Game) 2070 MHz (Game) 2300 MHz 2160 MHz Taktowanie Turbo 2970 MHz 2520 MHz 2450 MHz 2510 MHz Pamięć VRAM 16 GB GDDR6 16 GB GDDR6 16 GB GDDR7 12 GB GDDR7 Szybkość VRAM 20 Gbps 20 Gbps 28 Gbps 28 Gbps Magistrala 256-bit 256-bit 256-bit 192-bit Przepustowość 640 GB/s 640 GB/s 896 GB/s 672 GB/s AMD Infinity Cache 64 MB (3. gen) 64 MB (3. gen) - - Moc FP32 48.7 TFLOPS 36.1 TFLOPS 44 TFLOPS 31 TFLOPS Moc FP8 (AI TOPS) - - 703 AI TOPS 494 AI TOPS Moc FP4 (AI TOPS) - - 1406 AI TOPS 988 AI TOPS Moc INT8 (AI TOPS) 779 AI TOPS 578 AI TOPS Brak informacji Brak informacji Moc INT4 (AI TOPS) 1557 AI TOPS 1156 AI TOPS Brak informacji Brak informacji DLSS / FSR FSR 4 FSR 4 DLSS 4 DLSS 4 Magistrala PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x16 HDMI HDMI 2.1b HDMI 2.1b HDMI 2.1 HDMI 2.1 DisplayPort DisplayPort 2.1a UHBR20 DisplayPort 2.1a UHBR20 DisplayPort 2.1b UHBR20 DisplayPort 2.1b UHBR20 TDP 304 W 220 W 300 W 250 W Cena MSRP 599 USD 549 USD 749 USD 549 USD

AMD Radeon RX 9070 XT posiada 16 GB pamięci GDDR6 (20 Gbps) na 256-bitowej magistrali, co przekłada się na przepustowość 640 GB/s. Na pokładzie nowej architektury RDNA 4 nie brakuje także pamięci Infinity Cache 3. generacji w ilości 64 MB. Nowe karty wspierają również współczesne standardy dla wejść wideo: HDMI 2.1b oraz DisplayPort 2.1a UHBR20. Karta wspiera również technikę FSR 4, bazującą na uczeniu maszynowym. Współczynnik TBP wynosi 304 W, z kolei cena MSRP to 599 dolarów (dla porównania GeForce RTX 5070 Ti ma MSRP na poziomie 749 dolarów). Karta w porównaniu do Radeona RX 6900 XT ma zaoferować do 51% wyższą wydajność w rozdzielczości 4K i na maksymalnych ustawieniach graficznych. Z kolei w zestawieniu z Radeonem RX 7900 GRE, nowy układ RDNA 4 ma oferować średnio o 42% wyższą wydajność w 4K (dotyczy połączonych testów rasteryzacji i Ray Tracingu) oraz o 38% wyższe osiągi w 1440p (także dotyczy testów i w rasteryzacji i w RT). Najwyższy wzrost wydajność z włączonym Ray Tracingiem zobaczymy w takich grach jak Star Wars Outlaws, Wiedźmin 3, Dying Light 2, Cyberpunk 2077 czy F1 24 - tutaj wyniki na Radeonie RX 9070 XT będą wyższe od 48 do 66% w porównaniu z Radeonem RX 7900 GRE.

Następny w kolejce będzie Radeon RX 9070, który zapowiada się na kartę znacznie lepiej wyważoną pod kątem temperatur, poboru mocy i wydajności w jednym. Model ten bazuje na rdzeniu NAVI 48 XT z 56 aktywnymi blokami CU, 3584 procesorami strumieniowymi, 56 rdzeniami RT 3. generacji oraz 112 rdzeniami AI 2. generacji. Taktowanie rdzenia w trybie Game i GPU Boost wynosi odpowiednio 2070 oraz 2520 MHz - to tutaj widać największy wpływ na współczynnik TBP, zmniejszony do 220 W. AMD Radeon RX 9070 również posiada 16 GB VRAM na 256-bitowej magistrali (20 Gbps) i o przepustowości 640 GB/s. Nie brakuje także wsparcia dla techniki AMD FSR 4. Karta wspiera magistralę PCIe 5.0 x16 oraz porty HDMI 2.1b / DisplayPort 2.1a UHBR20. Cena MSRP karty to 549 dolarów, a więc tyle samo co dla GeForce RTX 5070. W Polsce zatem powinniśmy oczekiwać, że niereferencyjne modele będą startować od 2849 zł.

W porównaniu do AMD Radeon RX 6800 XT, nowy Radeon RX 9070 zaoferuje średnio o 38% lepszą wydajność w rozdzielczości 4K i w maksymalnych ustawieniach graficznych. Przy porównaniu do Radeona RX 7900 GRE, różnica w 4K zmniejszy się do średnio 21%. Ponownie znacznie wyższe różnice będą przy włączonym Ray Tracingu niż w czystej rasteryzacji. Radeon RX 9070 ma być mocniejszy o 23% w Star Wars Outlaws, o 30% w Watch Dogs Legion oraz Dying Light 2, o 22% w Wiedźminie 3, o 33% w Cyberpunku 2077 i o 34% w F1 24 - oczywiście wszystko to w porównaniu do Radeona RX 7900 GRE. W rozdzielczości Quad HD, średni wzrost wydajności układu RDNA 4 to 20% względem Radeona RX 7900 GRE. Nowe karty AMD Radeon RX 9070 XT oraz Radeon RX 9070 trafią do sprzedaży już 6 marca, a więc w przyszły czwartek.

