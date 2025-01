AMD wyjaśnia powód marcowej premiery kart graficznych Radeon RX 9070 (XT). Jednocześnie karty są promowane na Reddit

Kilka dni temu firma AMD oficjalnie potwierdziła, że sprzedaż kart graficznych Radeon RX 9070 oraz Radeon RX 9070 XT rozpocznie się w marcu, co dla wielu osób było rozczarowującą informacją. Wszystko bowiem wskazywało, że premiera odbędzie się lada moment, co sugerowały nawet niektóre sklepy, posiadające już na stanie pierwsze modele kart RDNA 4. Producent zdecydował się przybliżyć powody opóźnienia, jednocześnie jednak kolejne informacje wskazują, że decyzja o marcowej premierze została podjęta w ostatniej chwili.

David McAfee z firmy AMD przybliżył powody, dla których karty graficzne Radeon RX 9000 zadebiutują w sprzedaży w marcu. Nie są one zaskakujące, bo większość z nich przewijała się chociażby w komentarzach pod naszym ostatnim materiałem. Chodzi o dopracowanie kart pod kątem oprogramowania, tak aby wyciągnąć maksimum z kart pod kątem wydajności. Wraz z modelami Radeon RX 9070 XT oraz Radeon RX 9070, na rynku zadebiutuje także technika FSR 4. AMD chce mieć pewność, że w momencie premiery kart, lista gier obsługujących FSR 4 będzie większa, co będzie zachętą do wyboru układów RDNA 4. Ostatnim powodem jest chęć zwiększenia dostępności nowych kart na premierę w marcu. David McAfee potwierdził, że sklepy otrzymują już pierwsze partie układów RDNA 4, dzięki czemu za 2 miesiące nie powinno być żadnego problemu z zakupem nowych Radeonów.

I really appreciate the excitement for RDNA4. We are focused on ensuring we deliver a great set of products with Radeon 9000 series. We are taking a little extra time to optimize the software stack for maximum performance and enable more FSR 4 titles. We also have a wide range…