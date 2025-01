Premiera AMD Radeon RX 9070 XT i Radeon RX 9070 została przesunięta. Takiego terminu raczej nikt się nie spodziewał...

Targi CES 2025 przyniosły za sobą wyczekiwaną zapowiedź kart graficznych NVIDIA GeForce RTX z serii 50, a także lekkie rozczarowanie, jeśli chodzi o konkurencyjne układy z linii AMD Radeon RX 9000, które z kolei oparte są na architekturze RDNA 4. Potwierdzono bowiem, że nowości od AMD istnieją i... w zasadzie to tyle. Nie zdradzono zbyt wielu szczegółów dotyczących premiery, specyfikacji, czy też potencjalnych cen. W końcu dowiedzieliśmy się, kiedy nastąpi oficjalny debiut.

Oficjalne potwierdzenie daty premiery kart graficznych AMD Radeon RX 9000 pochodzi od jednego z pracowników tej firmy - Davida McAffee. Sytuacja z pewnością jest bardzo ciekawa i dość niespotykana. Nowe jednostki, czyli tytułowe AMD Radeon RX 9070 XT oraz Radeon RX 9070, zostały bowiem zapowiedziane na targach CES 2025, producenci niereferencyjnych wersji kart graficznych już je otrzymali (np. PowerColor - informacje od Piotra "Liptona" Szymańskiego), niektórzy recenzenci także (już w grudniu 2024 roku - według VideoCardz), a premiery jak nie było, tak nie ma. Jak wspomniano, odbędzie się ona w marcu 2025 roku.

Radeon 9000 series hardware and software are looking great and we are planning to have a wide assortment of cards available globally. Can’t wait for gamers to get their hands on the cards when they go on sale in March!