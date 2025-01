AMD miało obniżyć premierowe ceny Radeona RX 9070 XT i Radeona RX 9070. Negocjacje ze sprzedawcami przeciągają się

Jesteśmy po prezentacji konsumenckich kart graficznych z serii NVIDIA GeForce RTX 5000. Wkrótce na rynku powinny pojawić się także konkurencyjne propozycje firmy AMD, czyli Radeon RX 9070 XT oraz Radeon RX 9070. Problem w tym, że amerykańska firma jeszcze nie zaprezentowała żadnych szczegółów na ich temat. Przyczyny tego stanu rzeczy nie są znane, ale na jednym z niemieckich forów internetowych pojawiły się sugestie, że może to mieć związek z cenami kart.

Firma AMD wciąż nie ujawniła szczegółów na temat kart Radeon RX 9070 XT i Radeon RX 9070. Przyczyną może być nieoczekiwana obniżka ich cen i rekompensata, jakiej domagają się z tego tytułu sprzedawcy.

Najnowsza generacja kart AMD nie będzie rywalizować z NVIDIĄ w najwyższych segmentach rynku. To jednak nie oznacza, że nie otrzymamy wartościowych propozycji skierowanych do zwykłych graczy. AMD wstępnie zapowiedziało Radeona RX 9070 XT oraz Radeona RX 9070 podczas CES 2025, ale nie zdradzono na ich temat żadnych szczegółów. Dlaczego wciąż wiemy o tych kartach tak niewiele? Pewne wyjaśnienie pojawiło się na forum niemieckiego serwisu PC Games Hardware. Jeden z moderatorów, który ma znaczące kontakty wśród sprzedawców sprzętu komputerowego, twierdzi, że opóźnienie prezentacji nowych kart wynika ze zbyt wysokich cen, które AMD początkowo ustaliło.

Wiemy, że nowe karty trafiły już do niektórych sprzedawców. W sieci pojawiają się też pierwsze nieoficjalne testy. Firmę AMD zaskoczyło jednak ponoć to, jak wycenione zostały układy GeForce RTX 5000. Na ich tle planowane ceny Radeonów okazały się zbyt wysokie. To oczywiście skłoniło AMD do podjęcia działań, jednak powstał w ten sposób konflikt ze sprzedawcami. Po obniżce cen premierowych Radeona RX 9070 XT oraz Radeona RX 9070 sprzedawcy zaczęli domagać się rekompensaty, ponieważ zakupili karty po starych cenach. Teraz oczekują, że AMD pokryje różnicę w ramach dodatkowych funduszy marketingowych lub zwrotu środków za każdą sprzedaną kartę. Nie wiemy jednak, jakie kwoty wchodzą w grę, ani jaką decyzję podejmie ostatecznie producent. Pozostaje mieć nadzieję, że sprawa szybko się wyjaśni.

Źródło: VideoCardz, PC Games Hardware