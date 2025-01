AMD Radeon RX 9070 XT przetestowany w Cyberpunk 2077 z Path Tracingiem i Black Myth: Wukong. Wyniki są obiecujące

Spodziewaliśmy się zobaczyć więcej szczegółów na temat kart graficznych AMD Radeon RX 9070 (XT) oraz architektury RDNA 4 na targach CES w Las Vegas, jednak koniec końców musimy czekać na osobne wydarzenie, podczas którego firma dogłębnie zaprezentuje wszystkie nowości. Tymczasem do sieci pomału przedostają się pierwsze wyniki wydajności najmocniejszego przedstawiciela architektury RDNA 4. Wyniki pochodzą z gier Cyberpunk 2077 oraz Black Myth: Wukong i są całkiem obiecujące.

Na forum ChipHell pojawiły się pierwsze wyniki wydajności karty AMD Radeon RX 9070 XT w grach Cyberpunk 2077 (z Path Tracingiem) i Black Myth: Wukong. Wyniki są co najmniej obiecujące.

Wyniki pojawiły się na krótko na forum ChipHell, jednak bardzo szybko zostały usunięte (screen został zachowany przez VideoCardz). Pierwsza gra to Cyberpunk 2077 i to z włączonym Path Tracingiem (tzw. tryb Overdrive Mode). W rozdzielczości Full HD, Quad HD oraz 4K, karta AMD Radeon RX 9070 XT uzyskała odpowiednio 85 FPS, 52 FPS oraz 26 FPS. Są to rezultaty niemal na identycznym poziomie co w przypadku karty NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER (niestety nie znamy dokładnego miejsca testowego). Jeśli wyniki są autentyczne, byłby to imponujący wzrost względem Radeona RX 7900 XTX, który u naszym teście nie przekraczał 40 FPS w Full HD (i to z włączonym FSR w trybie Quality). Wyniki opublikowane na ChipHell, według źródła, dotyczyły bowiem scenariusza, w którym upscalingi były wyłączone.

Cyberpunk 2077

Overdrive Mode (PT) 1920 x 1080 2560 x 1440 3840 x 2160 Radeon RX 9070 XT 85 FPS 52 FPS 26 FPS GeForce RTX 4070 Ti SUPER 87 FPS 53 FPS 26 FPS GeForce RTX 4080 SUPER 101 FPS 65 FPS 32 FPS

Black Myth: Wukong 1920 x 1080 2560 x 1440 3840 x 2160 Radeon RX 9070 XT 97 FPS 73 FPS 30 FPS GeForce RTX 4070 Ti SUPER 87 FPS 67 FPS 28 FPS GeForce RTX 4080 SUPER 99 FPS 77 FPS 33 FPS

Drugą przetestowaną grą był Black Myth: Wukong. AMD Radeon RX 9070 XT miał tutaj poradzić sobie jeszcze lepiej, osiągając wyniki bliżej GeForce RTX 4080 SUPER i to we wszystkich trzech rozdzielczościach: Full HD, Quad HD oraz 4K. Miejmy nadzieję, że są to realne wyniki, prezentujące możliwości topowego układu RDNA 4. Przypominamy bowiem, że na targach CES Frank Azor z AMD wskazywał w wywiadach, że przecieki dotyczące możliwości kart nie odzwierciedlają w pełni potencjału tychże układów. Przy rozsądnej wycenie, nowe Radeony mogą okazać się ciekawą alternatywą dla NVIDII.

Źródło: VideoCardz