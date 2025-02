Karty graficzne AMD Radeon RX 9070 XT oraz Radeon RX 9070 będą dostępne tylko w wersjach niereferencyjnych

Już za kilka dni firma AMD oficjalnie zaprezentuje architekturę RDNA 4 oraz karty graficzne Radeon RX 9070 XT i Radeon RX 9070. Wokół premiery swego czasu narobiło się sporo niewiadomych, bowiem początkowo prezentację planowano na targi CES, by finalnie się z tego wycofać i pokazać karty w późniejszym czasie. Jednym z argumentów była chęć przygotowania odpowiednio dużych dostaw kart, tak aby premiera nie przypominała chociażby tej, ufundowanej nam przez NVIDIĘ w ostatnim czasie. Na kilka dni przed debiutem, pojawiły się nowe szczegóły dotyczące wersji referencyjnej.

Z najnowszego wpisu AMD wynika, że karty graficzne Radeon RX 9070 XT oraz Radeon RX 9070 nie będą oferowane w wersjach referencyjnych.

Wygląd potencjalnej wersji referencyjnej dla karty Radeon RX 9070 XT pojawił się jeszcze w zeszłym roku, wraz z pierwszymi informacjami dotyczącymi zmiany nazewnictwa. Model ten pojawiał się jeszcze kilkukrotnie, także w oficjalnych materiałach marketingowych firmy, a nawet w slajdach jakie przygotowano dla mediów tuż przed targami CES. Najnowszy wpis na portalu X firmy wskazuje jednak, że model ten został stworzony tylko z myślą o marketingu i w rzeczywistości nie trafi on do sprzedaży.

We wpisie przypominającym o zbliżającej się konferencji, przy renderze karty pojawił się stosowny dopisek: "Artistic Render. Not Available for Purchase", co oznacza że mowa tylko o artystycznym renderze, niedostępnym do zakupu. Wygląda zatem na to, że finalnie do sprzedaży trafią wyłącznie niereferencyjne warianty od partnerów AMD, tj. ASUS, XFX, Sapphire, PowerColor czy Gigabyte. W przeszłości wydawane były początkowo także konstrukcje referencyjne, jednak odbywało się to kosztem dostępności autorskich modeli w pierwszych tygodniach sprzedaży. Być może dzięki tej decyzji, w sprzedaży od razu pojawi się dużo więcej modeli AiB w cenach MSRP. Zapowiedź kart odbędzie się 28 lutego, natomiast sprzedaż powinna ruszyć 6 marca.

