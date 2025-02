AMD Radeon RX 9070 XT oraz Radeon RX 9070 - Wiemy już, kiedy dokładnie zobaczymy nowe karty graficzne RDNA 4

Początkowo spodziewaliśmy się prezentacji architektury AMD RDNA 4 oraz kart graficznych Radeon RX 9000 na początku stycznia, w ramach targów CES. Finalnie do pokazu nie doszło, co zresztą wywołało mnóstwo zamieszania. Koniec końców firma potwierdziła, że sprzedaż kart Radeon RX 9070 XT oraz Radeon RX 9070 ruszy w marcu, jednak nadal bez konkretnych dat co do chociażby prezentacji możliwości architektury. Jako że jesteśmy już w połowie lutego, producent postanowił uchylić rąbka tajemnicy.

AMD oficjalnie potwierdziło, kiedy zaprezentuje karty graficzne AMD Radeon RX 9000 z generacji RDNA 4. Pokaz odbędzie się 28 lutego. Sprzedaż ruszy na początku marca (mówi się o okolicach 6 marca).

David McAfee z firmy AMD, na swoim profilu na portalu X, oficjalnie potwierdził kiedy karty graficzne RDNA 4 zostaną zaprezentowane. Pokaz modeli Radeon RX 9070 XT oraz Radeon RX 9070 odbędzie się 28 lutego o godzinie 15 czasu polskiego. Wówczas dowiemy się również szczegółów na temat techniki AMD FSR 4. Jak już wiemy z wcześniejszych zapowiedzi, FSR 4 zmierza wyłącznie do układów RDNA 4 (Radeon RX 9070 / Radeon RX 9070 XT). Nieoficjalnie mówi się natomiast, że sprzedaż kart rozpocznie się 6 marca w czwartek. Co ciekawe, NVIDIA wczoraj ogłosiła na swojej stronie, że karty GeForce RTX 5070 będą dostępne do zakupu od 5 marca (środa) - termin ten z pewnością nie jest przypadkowy.

The wait is almost over. Join us on February 28 at 8 AM EST for the reveal of the next-gen @AMD Radeon RX 9000 Series. Get ready to make it yours when it hits shelves in early March. RSVP by subscribing to the AMD YouTube channel: https://t.co/4rkVxeoDIa — David McAfee (@McAfeeDavid_AMD) February 13, 2025

No, the 9070 XT card is not coming in 32 GB. https://t.co/SSKCrqSN7S — Frank Azor (@AzorFrank) February 13, 2025

Jednocześnie Frank Azor zaprzeczył, jakoby seria Radeon RX 9070 XT miała poszerzyć się o model wyposażony w 32 GB pamięci. Wiadomość jednak jest tak skonstruowana, że nie zaprzecza jednocześnie, że nie pojawi się żadna karta RDNA 4 z taką ilością VRAM-u. Możliwe, że pojawi się wyżej pozycjonowany model, albo będzie to po prostu karta z profesjonalnej serii. Co do Radeona RX 9070 XT, to w sieci pojawił się zrzut ekranu z aplikacji GPU-Z, który potwierdza specyfikację karty. Ta ma bazować na rdzeniu NAVI 48 z 4096 jednostkami cieniującymi, 64 ROP-ami oraz 256 jednostkami TMU. Karta otrzyma 16 GB pamięci GDDR6 (20 Gbps) na 256-bitowej magistrali. Taktowanie rdzenia wynosi 2570 MHz (Tryb Game) oraz 3100 MHz (Boost).

Źródło: AMD, VideoCardz, X @HKEPC