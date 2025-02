AMD Ryzen AI Max 390 z Radeon 8050S w bazie 3DMark Time Spy. Jak radzi sobie na tle Radeona 890M oraz GeForce RTX 4060?

Pod koniec tego miesiąca w sprzedaży pojawią się pierwsze modele laptopów z procesorami AMD Ryzen AI Max (APU Strix Halo). Kilka tygodni temu pisaliśmy o oficjalnych materiałach marketingowych AMD, z których wynikało że topowy układ Ryzen AI Max+ 395 z Radeon 8060S ma oferować wyższą wydajność niż duet Intel Core i9-13900H oraz NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU na tych samych limitach mocy. Tymczasem w bazie programu 3DMark Time Spy pojawiła się próbka inżynieryjna modelu Ryzen AI Max 390 z Radeon 8050S. Jak nowe iGPU wypada w teście graficznym? Wyniki są bardziej niż obiecujące.

Wczesna wersja inżynieryjna procesora AMD Ryzen AI Max 390 z AMD Radeon 8050S pojawiła się w bazie 3DMark Time Spy. Układ graficzny wypada niemal 3-krotnie lepiej od Radeona 890M.

W teście graficznym w 3DMark Time Spy, zintegrowany układ AMD Radeon 8050S uzyskał wynik 10 106 punktów, co jest niemal 3-krotnie lepszym rezultatem w porównaniu do AMD Radeon 890M z APU Strix Point (3434 punkty w naszej bazie wyników). Wpływ na osiągi ma nie tylko dwukrotnie większa liczba Compute Units (32 CU vs 16 CU), ale również znacznie wydajniejszy, 256-bitowy kontroler pamięci LPDDR5X. Co ciekawe, wynik Radeona 8050S jest niewiele gorszy od układu NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU o maksymalnej mocy 140 W (od 10 333 do 10 742 punktów w naszej bazie wyników i w tym samym benchmarku).

AMD Ryzen AI Max+ (PRO) 395 AMD Ryzen AI Max (PRO) 390 AMD Ryzen AI Max (PRO) 385 AMD Ryzen AI Max PRO 380 Rodzina Strix Halo Strix Halo Strix Halo Strix Halo Architektura Zen 5 + RDNA 3.5 + XDNA 2 Zen 5 + RDNA 3.5 + XDNA 2 Zen 5 + RDNA 3.5 + XDNA 2 Zen 5 + RDNA 3.5 + XDNA 2 Litografia TSMC N4 TSMC N4 TSMC N4 TSMC N4 Liczba rdzeni 16C/32T 12C/24T 8C/16T 6C/12T Taktowanie bazowe 3,0 GHz 3,2 GHz 3,6 GHz 3,6 GHz Taktowanie Turbo 5,1 GHz 5,0 GHz 5,0 GHz 4,9 GHz Cache L2 16 MB 12 MB 8 MB 6 MB Cache L3 64 MB 64 MB 32 MB 16 MB Cache L2 + L3 80 MB 76 MB 40 MB 22 MB NPU 50 TOPS 50 TOPS 50 TOPS 50 TOPS Układ graficzny Radeon 8060S Radeon 8050S Radeon 8050S Radeon 8040S Budowa iGPU 40 CU RDNA 3.5 32 CU RDNA 3.5 32 CU RDNA 3.5 16 CU RDNA 3.5 Kontroler RAM LPDDR5X 8000 MHz

256-bit LPDDR5X 8000 MHz

256-bit LPDDR5X 8000 MHz

256-bit LPDDR5X 8000 MHz

128-bit TDP 55 W 55 W 55 W 55 W cTDP 45 - 120 W 45 - 120 W 45 - 120 W 45 - 120 W

AMD Ryzen AI Max 390 to drugi, najwydajniejszy układ Strix Halo, który korzysta z 12 rdzeni Zen 5 (24 wątki), o taktowaniu od 3,2 GHz (bazowy zegar) do 5,0 GHz (Turbo). Posiada do tego łącznie 76 MB pamięci cache, w tym 64 MB cache L3 oraz 12 MB cache L2. Podstawowy współczynnik TDP wynosi 55 W, który może być konfigurowalny w zakresie od 45 do 120 W. Jednym z pierwszych urządzeń, które skorzysta z procesorów AMD Strix Halo będzie ASUS ROG Flow Z13 (2025). Premierowy test jeszcze w tym miesiącu powinien się ukazać na PurePC.pl.

AMD Ryzen AI Max 390 ES



Radeon 8050S 3DMARK Time Spyhttps://t.co/7WhD0YfS3e pic.twitter.com/lNrg3OHJez — HXL (@9550pro) February 12, 2025

Źródło: X @XHL