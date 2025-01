AMD Ryzen AI Max+ 395 z Radeon 8060S ma sobie radzić w grach lepiej niż układ NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU

Podczas targów CES w Las Vegas, firma AMD oficjalnie zaprezentowała procesory APU z serii Strix Halo. Są to pierwsze tego typu układy pod system Windows, bowiem otrzymujemy sporych wielkości jednostkę, składającą się z maksymalnie 16 rdzeni Zen 5 z dwóch chipletach oraz zintegrowanych układów graficznych RDNA 3.5, wyposażonych w od 16 do 40 bloków Compute Units. Topowym modelem będzie AMD Ryzen AI Max+ 395, który dostępny będzie m.in. w hybrydzie ASUS ROG Flow Z13. Możliwości procesora i układu graficznego zostały zaprezentowane w zestawieniu z tym samym laptopem, ale o innych parametrach.

Według AMD, procesor Ryzen AI Max+ 395 z układem graficznym Radeon 8060S zaoferuje w laptopie ASUS ROG Flow Z13 wyższą wydajność jak to samo urządzenie z osobnym układem NVIDIA GeForce RTX 4070 o podobnym TGP oraz procesorem Intel Core i9-13900H.

Pierwszym laptopem, który w tym roku zadebiutuje z procesorem AMD Ryzen AI Max+ 395 będzie ASUS ROG Flow Z13 (premiera w Polsce w lutym 2025). Firma AMD postanowiła porównać wydajność topowego układu Strix Halo z wcześniejszą wersją hybrydowego notebooka, który korzystał z procesora Intel Core i9-13900H oraz układu graficznego NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU o mocy maksymalnie 60 W (45 W + 15 W w ramach Dynamic Boost). Według deklaracji producenta, zintegrowany układ graficzny Radeon 8060S na takich samych limitach mocy, będzie wydajniejszy od kilku do kilkudziesięciu procent. W niektórych grach, tj. Borderlands 3, różnica na korzyść Strix Halo ma sięgać blisko 70%.

AMD Ryzen AI Max+ (PRO) 395 AMD Ryzen AI Max (PRO) 390 AMD Ryzen AI Max (PRO) 385 AMD Ryzen AI Max PRO 380 Rodzina Strix Halo Strix Halo Strix Halo Strix Halo Architektura Zen 5 + RDNA 3.5 + XDNA 2 Zen 5 + RDNA 3.5 + XDNA 2 Zen 5 + RDNA 3.5 + XDNA 2 Zen 5 + RDNA 3.5 + XDNA 2 Litografia TSMC N4 TSMC N4 TSMC N4 TSMC N4 Liczba rdzeni 16C/32T 12C/24T 8C/16T 6C/12T Taktowanie bazowe 3,0 GHz 3,2 GHz 3,6 GHz 3,6 GHz Taktowanie Turbo 5,1 GHz 5,0 GHz 5,0 GHz 4,9 GHz Cache L2 16 MB 12 MB 8 MB 6 MB Cache L3 64 MB 64 MB 32 MB 16 MB Cache L2 + L3 80 MB 76 MB 40 MB 22 MB NPU 50 TOPS 50 TOPS 50 TOPS 50 TOPS Układ graficzny Radeon 8060S Radeon 8050S Radeon 8050S Radeon 8040S Budowa iGPU 40 CU RDNA 3.5 32 CU RDNA 3.5 32 CU RDNA 3.5 16 CU RDNA 3.5 Kontroler RAM LPDDR5X 8000 MHz

256-bit LPDDR5X 8000 MHz

256-bit LPDDR5X 8000 MHz

256-bit LPDDR5X 8000 MHz

128-bit TDP 55 W 55 W 55 W 55 W cTDP 45 - 120 W 45 - 120 W 45 - 120 W 45 - 120 W

Testy przeprowadzono w rozdzielczości Full HD na wysokich ustawieniach graficznych (brak jednak informacji o ewentualnym wykorzystaniu skalowania FSR). Największe różnice, na korzyść Radeona 8060S, odnotowano w takich grach jak: Cyberpunk 2077 (56 FPS vs 77 FPS), Baldur's Gate 3 (57 FPS vs 87 FPS), Ashes of the Singularity: Escalation (81 FPS vs 111 FPS), Borderlands 3 (66 FPS vs 111 FPS), Call of Duty: Black Ops 6 (98 FPS vs 123 FPS), Middle-Earth: Shadow of War (106 FPS vs 137 FPS) oraz HITMAN 3 (123 FPS vs 185 FPS). Na chwilę obecną wyniki dotyczą wspomnianego ASUS ROG Flow Z13, który w Polsce będzie kosztował 10 299 złotych za wersję z AMD Ryzen AI Max+ 395 oraz 32 GB RAM LPDDR5X (wariant ze 128 GB RAM prawdopodobnie nie będzie dostępny w naszym kraju).

Źródło: AMD