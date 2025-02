AMD Radeon RX 9070 XT kontra NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti - Jak wypada wydajność topowego RDNA 4 względem Blackwell?

Firma AMD zaprezentowała już karty graficzne Radeon RX 9070 XT oraz Radeon RX 9070, które oparto na architekturze RDNA 4. Pokazano także technikę FSR 4 oraz potwierdzono, że skalowanie oparte na uczeniu maszynowym będzie dostępne wyłącznie dla układów RDNA 4. Podczas konferencji, producent pokusił się o porównanie nie tylko do Radeona RX 7900 GRE, ale również do bezpośredniej konkurencji w postaci układu NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti. Co z tego porównania wynika?

AMD przygotowało wstępne porównanie wydajności karty Radeon RX 9070 XT do układu NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti. Wynika z niego, że topowy model RDNA 4 na domyślnym limicie mocy będzie średnio o 2% słabszy.

AMD dokonało porównania wydajności kart Radeon RX 9070 XT oraz NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti zarówno w klasycznej rasteryzacji jak również z działającym Ray Tracingiem. Testy wykonano w rozdzielczości 4K na maksymalnych ustawieniach graficznych. Jeśli chodzi o rasteryzację, to układ RDNA 4 ma wypadać porównywalnie w trzech tytułach: Starfield, Final Fantasy XVI oraz Dragon Age: The Veilguard. Słabiej będzie w takich grach jak STALKER 2 (o 16%), Warhammer 40K: Space Marine 2 (o 14%), Black Myth: Wukong (o 9%) oraz God of War: Ragnarok (o 5%). Wydajniej z kolei powinno być w produkcjach takich jak: Cyberpunk 2077 (o 1%), Assassin's Creed Mirage (o 2%), Microsoft Flight Simulator 2024 (o 4%), Ghost of Tsushima (o 16%) oraz w Call of Duty: Black Ops 6 (o 24%).

AMD Radeon RX 9070 XT AMD Radeon RX 9070 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti NVIDIA GeForce RTX 5070 Architektura RDNA 4 RDNA 4 Blackwell Blackwell Litografia TSMC N4P (4 nm) TSMC N4P (4 nm) TSMC 4N (5 nm) TSMC 4N (5 nm) Rdzeń NAVI 48 XTX NAVI 48 XT GB203-300 GB205-300 Powierzchnia 357 mm² 357 mm² 378 mm² 263 mm² Tranzystory 53.9 mld 53.9 mld 45.6 mld 31 mld Bloki CU / SM 64 56 70 48 Jednostki FP32 4096 3584 8960 6144 ROP 128 128 96 64 TMU 256 224 280 192 Rdzenie RT 64 56 70 48 Rdzenie AI 128 112 280 192 Taktowanie bazowe 2400 MHz (Game) 2070 MHz (Game) 2300 MHz 2160 MHz Taktowanie Turbo 2970 MHz 2520 MHz 2450 MHz 2510 MHz Pamięć VRAM 16 GB GDDR6 16 GB GDDR6 16 GB GDDR7 12 GB GDDR7 Szybkość VRAM 20 Gbps 20 Gbps 28 Gbps 28 Gbps Magistrala 256-bit 256-bit 256-bit 192-bit Przepustowość 640 GB/s 640 GB/s 896 GB/s 672 GB/s AMD Infinity Cache 64 MB (3. gen) 64 MB (3. gen) - - Moc FP32 48.7 TFLOPS 36.1 TFLOPS 44 TFLOPS 31 TFLOPS Moc FP8 (AI TOPS) - - 703 AI TOPS 494 AI TOPS Moc FP4 (AI TOPS) - - 1406 AI TOPS 988 AI TOPS Moc INT8 (AI TOPS) 779 AI TOPS 578 AI TOPS Brak informacji Brak informacji Moc INT4 (AI TOPS) 1557 AI TOPS 1156 AI TOPS Brak informacji Brak informacji DLSS / FSR FSR 4 FSR 4 DLSS 4 DLSS 4 Magistrala PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x16 HDMI HDMI 2.1b HDMI 2.1b HDMI 2.1 HDMI 2.1 DisplayPort DisplayPort 2.1a UHBR13.5 DisplayPort 2.1a UHBR13.5 DisplayPort 2.1b UHBR20 DisplayPort 2.1b UHBR20 TDP 304 W 220 W 300 W 250 W Cena MSRP 599 USD 549 USD 749 USD 549 USD

Jeśli chodzi o Ray Tracing, to według AMD, karta Radeon RX 9070 XT będzie nieco wydajniejsza od GeForce RTX 5070 Ti w tytułach: Marvel's Spider-Man 2 (o 2%) oraz Far Cry 6 (o 8%). W pozostałych testowanych gier, układ Blackwell będzie wydajniejszy od 7% (Watch Dogs Legion) do 19% (Cyberpunk 2077). Różnice nieco się zmniejszą, jeśli zdecydujemy się na podniesienie power limitu karty Radeon RX 9070 XT do 340 W. Jest to jednak porównanie, gdzie OC poddano tylko układ RDNA 4, natomiast GeForce RTX 5070 Ti działa nadal na domyślnych ustawieniach (TDP 300 W). Jeśli dane te znajdą potwierdzenie w rzeczywistych testach, to będzie można z pełnym przekonaniem powiedzieć, że AMD w końcu mocno pchnęło wydajność z Ray Tracingiem do przodu, stając się rozwiązaniem bardziej konkurencyjnym na tym polu.

To, czym zachęca producent to cena. Radeon RX 9070 XT postawiony został jako bezpośrednia konkurencja dla GeForce RTX 5070 Ti. Choć układ RDNA 4 w wielu grach może być nieco wolniejszy, jednocześnie ma być zauważalnie tańszy. Mowa o MSRP 599 dolarów kontra 749 dolarów w przypadku GeForce RTX 5070 Ti. NVIDIA dodatkowo ma problem z dostępnością kart, co jeszcze mocniej winduje ceny w górę. Jeśli dostępność Radeona RX 9070 XT będzie na odpowiednim poziomie, a ceny nie będą jakoś znacząco przebijać MSRP (mowa o tych lepszych, autorskich konstrukcjach), wówczas różnice cenowe pomiędzy obydwiema kartami będą jeszcze większe niż wygląda to na papierze. Już teraz AMD chwali się, że Radeon RX 9070 XT oferuje o 23% lepszy współczynnik wydajności do ceny.

Źródło: AMD