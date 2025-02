AMD EPYC 4004 - nadchodzi nowa seria procesorów serwerowych. Może mieć wiele wspólnego z układami Ryzen 7000

Mogłoby się wydawać, że AMD zamyka już rozdział pod tytułem "Zen 4" i koncentruje się już na zupełnie nowej architekturze dla swoich kolejnych produktów. Tymczasem wygląda jednak na to, że Czerwoni nie tylko wprowadzą zaraz do sklepów Ryzeny 8000 z literką F (bez zintegrowanej grafiki), ale także nowe serwerowe jednostki EPYC 4004 przeznaczone na dobrze nam znaną platformę. Czego można się po nich spodziewać?

Układy AMD EPYC 4004 zapowiadają się bardzo intrygująco. Powstaje jednak pytanie, czy jest jeszcze miejsce na rynku dla nieco zmodyfikowanych, profesjonalnych chipów Raphael, skoro AMD ma już w swojej ofercie jednostki Ryzen PRO 7000 czy Ryzen Embedded 7000?

Jak informuje Hoang Anh Phu, niezwykle aktywny ostatnio informator piszący o produktach AMD, procesory z serii EPYC 4004 będą kompatybilne z gniazdem AM5 i mają opierać się na rdzeniach Raphael, co wskazuje na to, że możemy otrzymywać de facto nieco zmodyfikowane Ryzeny 7000 (Zen 4). Ciekawe jest również to, że nowa rodzina układów ma składać się również z modeli wyposażonych w pamięć 3D V-Cache. Jak wiadomo, pamięć ta jest niezwykle użyteczna zwłaszcza w grach, ale firma AMD zastosowała ją również w procesorach EPYC 9000X, dlatego takie posunięcie Czerwonych nie powinno dziwić.

EPYC 4004

- Raphael

- AM5

- 1P

- X3D variants — Hoang Anh Phu (@AnhPhuH) April 24, 2024

Nadal jest jednak kilka niewiadomych. Przede wszystkim nie wiemy, czy procesory EPYC 4004 będą w pełni kompatybilne z istniejącymi już konsumenckimi płytami głównymi AM5 - niewykluczone, że będą one wymagać specjalnego chipsetu. Powstaje także pytanie, czy w ogóle jest jeszcze miejsce na rynku dla nieco zmodyfikowanych, profesjonalnych chipów Raphael, skoro AMD ma już w swojej ofercie jednostki Ryzen PRO 7000 czy Ryzen Embedded 7000? Cóż, mamy nadzieję, że już niebawem wszystko będzie jasne w tym temacie.

Źródło: VideoCardz, @AnhPhuH