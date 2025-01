AMD EPYC Genoa-X oraz EPYC Bergamo - oficjalna prezentacja serwerowych procesorów z maksymalnie 128 rdzeniami

Jeszcze w zeszłym roku AMD oficjalnie potwierdziło, że mikroarchitektura Zen 4 zostanie wykorzystana do kilku serii procesorów serwerowych. Na początek do oferty wprowadzono układy EPYC Genoa, w których znajdziemy maksymalnie 96 rdzeni Zen 4 z obsługą 192 wątków. Kolejne serie, które zapowiedziano, to odpowiednio EPYC Genoa-X, EPYC Bergamo oraz EPYC Siena. Podczas wczorajszej konferencji ujawniono szczegóły specyfikacji procesorów EPYC Genoa-X oraz Bergamo.

AMD oficjalnie zaprezentowało procesory serwerowe EPYC Genoa-X z maksymalnie ponad 1 GB pamięci cache L3 oraz EPYC Bergamo, które wykorzystują do 128 rdzeni Zen 4c.

O procesorach AMD EPYC Genoa-X mówiło się sporo jeszcze przed ich oficjalną prezentacją. Modele te różnią się od podstawowej linii EPYC Genoa tym, że wykorzystują one technologię 3D V-Cache to znacznego powiększenia ilości pamięci cache L3. AMD zaprezentowało trzy procesory z serii EPYC Genoa-X: EPYC 9684X, EPYC 9384X oraz EPYC 9184X. Tylko ten pierwszy oferuje 96 rdzeni Zen 4 oraz 1152 MB pamięci cache L3 (to wszystko przy TDP rzędu 400 W). EPYC 9384X jest już ograniczony do 32 rdzeni i 64 wątków, natomiast EPYC 9184X posiada 16 rdzeni i 32 wątki. Oba wymienione procesory posiadają na pokładzie także 768 MB cache L3, a ich współczynnik TDP wynosi 320 W. Procesory EPYC Genoa-X przygotowane zostały z myślą o zaawansowanych obliczeniach technicznych, usprawniających procesory tworzenia symulacji dla produktów, które dopiero będą wytwarzane.

AMD EPYC 9684X AMD EPYC 9384X AMD EPYC 9184X Rodzina CPU Genoa-X Genoa-X Genoa-X Mikroarchitektura Zen 4 Zen 4 Zen 4 Rdzenie / wątki 96 / 192 32 / 64 16 / 32 Zegar bazowy 2,55 GHz 3,10 GHz 3,55 GHz Zegar Turbo 3,7 GHz 3,9 GHz 4,2 GHz Cache L3 1152 MB 768 MB 768 MB TDP 400 W 320 W 320 W

AMD EPYC 9754 AMD EPYC 9754S AMD EPYC 9734 Rodzina CPU Bergamo Bergamo Bergamo Mikroarchitektura Zen 4c Zen 4c Zen 4c Rdzenie / wątki 128 / 256 128 / 128 112 / 224 Zegar bazowy 2,25 GHz 2,25 GHz 2,2 GHz Zegar Turbo 3,10 GHz 3,10 GHz 3 GHz Cache L3 256 MB 256 MB 256 MB TDP 360 W 360 W 320 W

Kolejną serią procesorów, którą AMD ujawniło wczoraj wieczorem, są serwerowe układy EPYC Bergamo. W tym wypadku również zaprezentowano trzy jednostki: AMD EPYC 9754, EPYC 9745S oraz EPYC 9734. Pierwszy z wymienionych posiada 128 rdzeni Zen 4c (nieco okrojona wersja Zen 4, oferująca mniej pamięci cache, ale za to mikroarchitektura nastawiona na jak najwyższą efektywność energetyczną) z obsługą 256 wątków jednocześnie. Model EPYC 9745S różni się brakiem obsługi współbieżnej wielowątkowości SMT (jest to zatem układ 128-rdzeniowy i 128-wątkowy), natomiast EPYC 9734 posiada 112 rdzeni i 224 wątki. Wszystkie procesory EPYC Bergamo posiadają po 256 MB pamięci cache L3, a ich TDP oscyluje na poziomie od 320 W (EPYC 9734) do 360 W (EPYC 9754 oraz EPYC 9754S). Układy z tej rodziny przygotowane zostały z myślą o obliczeniach opartych na chmurze (cloud). Z układów EPYC Bergamo skorzysta m.in. firma Meta (właściciel Facebooka, Instagrama czy WhatsAppa). W drugiej połowie roku na rynek trafi jeszcze linia EPYC Siena, wyposażona w maksymalnie 64 rdzenie.

Źródło: AMD, VideoCardz, WCCFTech