Procesory AMD Ryzen 7 8700F i Ryzen 5 8400F wkrótce mają być dostępne globalnie. Nadchodzą ciekawe opcje dla oszczędnych

Firma AMD niedawno dodała do swojego portfolio wyczekiwane układy APU oparte na architekturze Zen 4, ale nie tylko. Oficjalnie 1 kwietnia tego roku premierę miały dosyć ciekawe procesory Ryzen 7 8700F i Ryzen 5 8400F, które pod wieloma względami są bardzo podobne do modeli 8700G i 8600G, jednak wyróżniają się wyłączonym układem graficznym. Ktoś mógłby zapytać: "jaki sens mają APU bez iGPU?", jednak okazuje się, że producent widzi dla nich miejsce na rynku.

Początkowo wydawało się, że procesory AMD Ryzen 7 8700F i Ryzen 5 8400F nie będą dostępne globalnie, jednak na ten moment wydaje się, że lada chwila mogą trafić do sklepów na całym świecie - a przynajmniej tak informuje Hoang Anh Phu (@AnhPhuH), sprawdzony informator w temacie chipów od AMD. Układy te dostały już nawet swoje oznaczenia OPN:



87F and 84F will be available in Retail Box globally soon



100-100001590BOX

100-100001591BOX