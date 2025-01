AMD Ryzen 7 8700F i Ryzen 5 8400F - debiutują nowe procesory Phoenix pozbawione zintegrowanego układu graficznego

Na początku tego roku firma AMD dodała do swojej oferty nowe układy APU z serii Ryzen 8000. Następnie pojawiły się jeszcze modele PRO i wydawało się, że Czerwoni będą koncentrować się teraz na układach Zen 5, ale okazuje się, że popularny producent zostawił sobie jeszcze pewne pole do manewru. Zadebiutowały właśnie modele Ryzen 7 8700F i Ryzen 5 8400F, które mimo tego, że należy zaliczać do rodziny Phoenix, nie posiadają zintegrowanego układu graficznego.

Nowe procesory AMD Ryzen 7 8700F i Ryzen 5 8400F doczekały się właśnie globalnej premiery. Nie wiemy tylko, czy będą dostępne w sklepach dla wszystkich zainteresowanych.

Debiut tych modeli nie zaskakuje, bowiem już wcześniej pojawiały się one w różnych przeciekach. Co jednak ważne, na stronie producenta widnieje informacja, że procesory te będą dostępne globalnie, a nie tylko w Chinach, jak do tej pory przewidywano. Niewykluczone jednak, że przeznaczone są one wyłącznie dla partnerów OEM i integratorów systemów. Warto jeszcze dodać, że według AMD oficjalna data premiery nowych jednostek to 1 kwietnia bieżącego roku, choć de facto nie otrzymaliśmy wtedy żadnego komunikatu w tej sprawie.

AMD Ryzen 7 8700G AMD Ryzen 7 8700F AMD Ryzen 5 8600G AMD Ryzen 5 8400F Rodzina APU Phoenix APU Phoenix APU Phoenix

Chip "Phoenix2" APU Phoenix Architektura Zen 4 + RDNA 3 + XDNA Zen 4 Zen 4 + RDNA 3 + XDNA Zen 4 Litografia TSMC N4 TSMC N4 TSMC N4 TSMC N4 Rdzenie / wątki 8C/16T 8C/16T 6C/12T 6C/12T Budowa CPU 8 x Zen 4 8 x Zen 4 6 x Zen 4 6 x Zen 4 Taktowanie Turbo Do 5,1 GHz Do 5,0 GHz Do 5,0 GHz Do 4,7 GHz Cache L2 + L3 24 MB 24 MB 22 MB 22 MB Kontroler RAM DDR5 5600 MHz DDR5 5600 MHz DDR5 5600 MHz DDR5 5600 MHz Układ iGPU AMD Radeon 780M

12 CU RDNA 3 - AMD Radeon 760M

4 CU RDNA 3 - Ryzen AI tak tak, po połączeniu z grafiką Radeon z akceleracją AI tak nie Premiera 31.01.2024 01.04.2024 31.01.2024 01.04.2024

Specyfikacja nowych układów jest raczej mało zaskakująca. AMD Ryzen 7 8700F to 8-rdzeniowy/16-wątkowy procesor Zen 4 bez iGPU, który rozpędza się do 5,0 GHz, a zatem jest o 100 MHz wolniejszy od Ryzena 7 8700G. AMD Ryzen 5 8400F to z kolei 6-rdzeniowa/12-wątkowa jednostka Zen 4, która prawdopodobnie jest jedynie okrojoną wersją Ryzena 5 8600G. Całość pracuje z taktowaniami 4,2 / 4,7 GHz (bazowo / Boost). Co istotne, chip ten nie oferuje wsparcia dla technologii Ryzen AI nawet po sparowaniu go z odpowiednią kartą graficzną. Z uwagi niezbyt pojemną pamięć cache oba układy nie będą wydajniejsze w grach od podobnie skonfigurowanych modeli Ryzen 7000, jednak jeśli trafią do sklepów w dobrej cenie, mogą stać się ciekawą opcją dla oszczędnych.

Źródło: VideoCardz, AMD