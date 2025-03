AMD Ryzen 7 8700G - skalpowanie układu może się opłacić. Spadek temperatur to tylko jedna z korzyści

Od niedawna AMD oferuje nowe układy APU oparte na architekturze Zen 4, jednak krótko po premierze okazało się, że jednostki te nie posiadają lutowanego odpromiennika ciepła. Producent postanowił zastosować w nich zwykłą pastę termoprzewodzącą, która - jak wykazywano już wielokrotnie - zazwyczaj zwiastuje wyższe temperatury chipu i nie pozwala na osiągnięcie zbyt wysokich taktowań. Nic dziwnego zatem, że sprawdzono już, jak nowy model Ryzena będzie spisywał się po skalpowaniu.

Zastosowanie ciekłego metalu pozwala na obniżenie temperatury Ryzena 7 8700G aż o 25°C. Co więcej, taki układ jest w stanie osiągnąć stabilne taktowanie na poziomie aż 5,3 GHz, dzięki czemu może zapewnić o 17% wyższą wydajność.

Popularny overclocker znany jako Der8auer opublikował właśnie film wyjaśniający budowę i proces "deliddingu" procesora AMD Ryzen 7 8700G. Wideo pokazuje, że układ pod względem konstrukcyjnym ma wiele wspólnego z mobilnymi jednostkami i wizualnie różni się np. od pozornie bardzo podobnego Ryzena 9 7950X. Mimo to jednak zestaw do skalpowania Ryzen 7000 Delid-Die-Mate okazał się w pełni kompatybilny, a cały proces zdjęcia IHS-a był całkiem prosty, w czym duża zasługa zastosowanej pasty zamiast lutu. Następnie Der8auer postanowił przetestować procesor w wersji z podkładkami KryoSheet oraz z ciekłym metalem.

Jak się okazuje, skalpowanie omawianego układu i próba zamiany domyślnej pasty termoprzewodzącej na inne rozwiązanie może dać wymierne korzyści. Jak widać na poniższym screenie, zastosowanie ciekłego metalu pozwala na obniżenie temperatury chipu pod obciążeniem aż o 25°C. Co więcej, taki układ jest w stanie osiągnąć stabilne taktowanie na poziomie aż 5,3 GHz, dzięki czemu może zapewnić o 17% wyższą wydajność. Warto dodać, że przy testach w takich ustawieniach procesor nawet nie rozgrzał się do 80°C. Co prawda nowa seria APU od AMD raczej nie jest kierowana do entuzjastów, którzy będą próbowali eksperymentować z tymi chipami w taki sposób, to jednak po raz kolejny przekonujemy się, że tego typu operacje mogą się opłacać. Całe wideo możecie zobaczyć poniżej.

Źródło: Tom's Hardware, Der8auer