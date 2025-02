Intel Core i9-14900K został oskalpowany. Można liczyć na znaczący spadek temperatur pracy

Skalpowanie procesora to zabieg stosowany zazwyczaj w celu obniżenia jego temperatur. Prawidłowo przeprowadzony wiąże się ze stosunkowo niewielkim ryzykiem, ale nie zaleca się jego wykonywania przez osoby nie posiadające doświadczenia. Tego ostatniego nie brakuje z pewnością pewnemu znanemu overclockerowi i twórcy YouTube. Tym razem na warsztat został wzięty Intel Core i9-14900K. Zaskakuje tutaj nie tyle spadek temperatur, co łatwość przeprowadzenia zabiegu.

Intel Core i9-14900K został oskalpowany przez znanego overclockera i twórcę YouTube. Po zastosowaniu ciekłego metalu można liczyć na temperaturę niższą nawet o kilkanaście stopni.

Procesory Intel Core 14. generacji nie posiadają żadnych znaczących różnic konstrukcyjnych w porównaniu do chipów Raptor Lake. Mamy do czynienia jedynie z odświeżoną specyfikacją. Skalpowanie Core i9-13900K skutkowało spadkiem ogólnej temperatury pracy o 10-15 °C. Znany overclocker der8auer postanowił sprawdzić, czy podobne rezultaty uda się uzyskać na najwyżej pozycjonowanym procesorze Raptor Lake Refresh. Nie jest zaskoczeniem, że usunięcie IHS z CPU nie ujawnia żadnej znaczącej różnicy konstrukcyjnej w porównaniu do jednostki poprzedniej generacji. Po dokładnej analizie okazało się jednak, że pomiędzy warstwami IHS pozostawiono 0,3 mm przerwy, co pozwala na nałożenie płynnego metalu bez żadnych dodatkowych zabiegów ze strony użytkownika.

Średnia temperatura rdzeni Performance, którą der8auer uzyskał na swojej konfiguracji przed skalpowaniem procesora, wynosiła nieco ponad 93 °C. Po przeprowadzeniu zabiegu i nałożeniu ciekłego metalu było to już 83 °C. Nastąpił więc spadek o 10 °C. W przypadku rdzeni Efficient, różnica wyniosła około 8 °C. Możliwe jest jednak dalsze obniżenie temperatur procesora poprzez zastosowanie specjalnej ramy kontaktowej. Po jej zainstalowaniu spadły one o kolejne 2-3 °C. Zaskakująca była jednak przede wszystkim łatwość, z jaką proces został przeprowadzony. W przypadku poprzednich generacji der8auer musiał przed nałożeniem ciekłego metalu spiłować nieco IHS. Wiele wskazuje zatem, że CPU Raptor Lake Refresh lepiej nadają się do omawianego zabiegu niż jednostki Intel Core 12. czy 13. generacji.

Źródło: der8auer (YouTube), WCCFTech