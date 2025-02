AMD Ryzen 7 8700G - znany overclocker pobił rekord świata w podkręcaniu pamięci DDR5

Kilka dni temu firma Gigabyte z dumą ogłaszała przekroczenie granicy 10 000 MT/s podkręcając pamięci DDR5. Jednak teraz overclocker o pseudonimie SafeDisk, we współpracy z gamingową marką ASUS-a, osiągnął jeszcze wyższe transfery pamięci RAM, zdobywając przy tym rekord świata. Mowa tutaj o osiągnięciu prędkości aż 10 600 MT/s, a wszystko to bez użycia ciekłego azotu. Dodatkowo SafeDisk zakwestionował wiarygodność wyników konkurencji.

Overclocker o pseudonimie SafeDisk pobił rekord świata w podkręcaniu pamięci RAM DDR5, osiągając prędkość 10 600 MT/s. Warto zaznaczyć, że osiągnięcie to zostało zrealizowane bez wykorzystania ciekłego azotu.

Zespół Gigabyte kilka dni temu osiągnął transfery pamięci RAM rzędu 10 346 MT/s wykorzystując jednostkę APU AMD Ryzen 8700G i płytę główną B650E AORUS Tachyon. Jednakże rekord ten został pobity przez SafeDisk (SoonHo Jeong), który to uzyskał prędkości rzędu 10 600 MT/s na pamięciach G.SKILL. Specjalista również użył tego samego modelu procesora APU i płyty głównej ASUS ROG X670E GENE. Użyty zestaw pamięci RAM DDR5 (F5-7800J3646H16GX2-TZ5RK), fabrycznie osiąga szybkość 7800 MT/s przy napięciu 1,45 V i opóźnieniach CL 36-46-46–125.

SafeDisk zdecydował się na schłodzenie modułów RAM cieczą, co wpłynęło na osiągnięcie tak wysokich transferów pamięci, równych 10 600 MT/s, przy opóźnieniach CL 50-62-62-127. Twierdzi, że operacja ta była łatwa, utrzymując pełną stabilność systemu operacyjnego. Wyniki potwierdził również przy użyciu oscyloskopu. Warto zauważyć, że uniknął zmiany taktowania zegarów BLCK, co jest istotne z uwagi na błąd w obecnych BIOS-ach dla układów APU, gdzie po zmianie tego taktowania parametry transferów pamięci RAM mogą być zakłamane. W efekcie SafeDisk podważył rzetelność osiągnięć zespołu Gigabyte, który nie dostarczył potwierdzenia na oscyloskopie w porównaniu do jego wyników.

Źródło: SafeDisk, WCCFTech